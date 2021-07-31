שר המשפטים טוען כי בית המשפט העליון מתמקד בנושאים שוליים במקום לטפל בזכויות אזרח מהותיות, ומבקר את הרכב תשעה השופטים שהוקצה לפרשה | "בעוד שוועדת הרוגלות, שנועדה לבדוק חשדות חמורים לפגיעה בזכויות האזרח, משותקת בצו בג"ץ, עניינים שוליים כאלו מקבלים התייחסות מיידית" ( בארץ, משפט)
הסכסוך הקשה בין המנהלים הוותיקים של חיידר חסידי בבית שמש והוועד שהשתלט עליו, הוביל להתקנת מצלמות במוסד בהן תועדו לכאורה המנהלים לשעבר כשהם מחבלים במנעולי החיידר. "יש גם טרור טלפוני נגד מלמדים" מספר הורה לתלמידים במוסד. למה פרץ הסכסוך? (חרדים)