השר לוין במתקפה על בג"ץ: "הלשכה בתל אביב היא שלי בלבד"

שר המשפטים, יריב לוין, הגיב היום (ראשון) בתוקף לבג"ץ בפרשת המנעולים, והדגיש כי לשכתו בתל אביב היא לשכה פרטית השייכת לו בלבד.

במהלך דבריו, לוין תקף את סדרי העדיפויות של בית המשפט העליון וטען כי במקום להתמקד בנושאים מהותיים הקשורים לזכויות אזרח, נידונים נושאים שוליים: "היו ימים בהם סוגיות שבליבת זכויות האזרח עמדו בראש סדר העדיפויות של בית המשפט. אבל אלו ימים אחרים," אמר.

לדבריו, בעוד שוועדת הבדיקה לבחינת חשדות חמורים לפגיעה בזכויות האזרח, שהוקמה בפרשה זו, אינה יכולה לפעול בצו בג"ץ, הרי שבקשות אחרות שאין להן דחיפות זוכות להתייחסות מיידית.

בנוסף, לוין מתח ביקורת על החלטת בית המשפט להקצות תשעה שופטים לטיפול בפרשה: "העובדה שתשעה שופטים של בית המשפט העליון נדרשים לעניין זה היא דבר שעוד ילמד כאחד האירועים המוזרים בתולדות המשפט," אמר.

בנוסף כתב השר במכתבו: "עוד יצוין, למעלה מן הצורך, כי בפגישת העבודה הראשונה של שר המשפטים עם עוייד גלי בהרב מיארה, היא ביקשה לאפשר לה להשתמש מדי פעם בלשכת השר בתל אביב, תוך התחייבות שהדבר יעשה תמיד בכפוף לאישור השר ובתאום מראש"

"ואכן, לשכתה נהגה מעת לעת לפנות ללשכת שר המשפטים ולבקש מראש אישור להיכנס ללשכה ולהשתמש בה, דבר המעיד כאלף עדים על כך שמדובר בלשכת השר, אשר השר הוא שקובע ומאשר מי יוכל להיכנס אליה אם בכלל"

כפי שדיווחנו לפני מספר ימים, שופטי בג"ץ הורו לשר המשפטים להגיש עד ה־17 באוגוסט את תגובתו לטענות שהועלו בעתירות נגדו, שלפיהן הוא נוקט מהלך המהווה ביזיון בית משפט.

העתירות הוגשו בעקבות החלפת המנעולים ופעולות הממשלה בנוגע להדחת היועצת המשפטית לממשלה, למרות החלטת בג"ץ הקובעת כי ההדחה מוקפאת עד להשלמת הביקורת השיפוטית.