המאבק מחריף

לוין החליף מנעול – היועמ"שית נותרה מחוץ ללשכה

עימות חריף בין שר המשפטים ליריבו הבכיר: נהגו של לוין החליף את מנעול לשכת היועצת המשפטית לממשלה בתל אביב, והיא נאלצה לעמוד מחוץ למשרדה. לוין: "ניסיון שימוש לא מורשה בלשכת השר". בהרב-מיארה: "פגיעה חסרת סמכות" (בארץ, משפט)

שר המשפטים יריב לוין (צילום: דוברות)

עימות חסר תקדים במערכת המשפט והפוליטיקה: הבוקר (שלישי) מצאה עצמה היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, מחוץ למשרדה בתל אביב – לאחר שמנעול הדלת הוחלף ביוזמת לשכת שר המשפטים יריב לוין.

לפי דיווח בחדשות 13, נהגו של לוין ביצע את ההחלפה אתמול בערב. הבוקר, כשהגיעו עובדי הלשכה, התברר כי אינם יכולים להיכנס למשרדים.

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

מלשכת השר נמסר בתגובה חריפה: "מדובר בטענה לא פחות מהזויה. הלשכה היא לשכתו של השר ולא של עו"ד בהרב-מיארה. הניסיון שלה לעשות שימוש לא מורשה בלשכת השר – עוד דוגמה להתנהלות התמוהה של מי שכבר הודחה מתפקידה".

בצד של בהרב-מיארה טוענים כי לפני ימים אחדים הזהירה את השר שאין לו סמכות לפעול כך. אך למרות ההתראה, המנעולים הוחלפו – והיא ועובדיה מצאו את עצמם מול דלת נעולה.

האירוע מצטרף לשורת עימותים קשים בין לוין לבין היועצת, על רקע ניסיונות הממשלה לקדם רפורמות מרחיקות לכת במערכת המשפט.

