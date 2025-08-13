כיכר השבת
במענה לעתירות

בג"ץ לשר המשפטים: השיבו עד ה־17 באוגוסט לטענות על ביזיון בית משפט

שופטי העליון דורשים את תגובתו של השר בעקבות עתירות הטוענות כי המהלך להדחת היועמ"שית מפר את החלטת בג"ץ להקפיא את ההדחה עד לביקורת שיפוטית (פוליטי)

החלטת בג"ץ (צילום: מסמך בית המשפט)

שופטי בג"ץ הורו היום (ד') לשר המשפטים להגיש עד ה־17 באוגוסט את תגובתו לטענות שהועלו בעתירות נגדו, שלפיהן הוא נוקט מהלך המהווה ביזיון בית משפט. העתירות הוגשו בעקבות פעולות הממשלה בנוגע להדחת היועצת המשפטית לממשלה, למרות החלטת בג"ץ הקובעת כי ההדחה מוקפאת עד להשלמת הביקורת השיפוטית.

כזכור, בג"ץ קבע כי החלטת הממשלה להדיח את היועצת המשפטית לממשלה לא תיכנס לתוקף עד לבחינה משפטית מלאה, ובכך ביקש למנוע שינוי במעמדה בטרם תינתן פסיקה סופית. כעת טוענים העותרים כי התנהלות שר המשפטים והקבינט חורגת מהחלטה זו.

כזכור, עימות חסר תקדים נרשם אתמול (שלישי) במערכת המשפט והפוליטיקה: לאחר שהיועצת המשפטית מצאה עצמה מחוץ למשרדה בתל אביב – לאחר שמנעול הדלת הוחלף ביוזמת לשכת שר המשפטים יריב לוין.

מלשכת השר נמסר בתגובה חריפה: "מדובר בטענה לא פחות מהזויה. הלשכה היא לשכתו של השר ולא של עו"ד בהרב-מיארה. הניסיון שלה לעשות שימוש לא מורשה בלשכת השר – עוד דוגמה להתנהלות התמוהה של מי שכבר הודחה מתפקידה".

