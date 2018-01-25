מבית שמש ללבנון: מסעו המטורף של אבי גולד ל-150 מדינות מסביב לעולם | בפרלמנט הטאליבן: תה, ממתקים וסודות מדיניים | ביטחון אישי מעל הכל: אמצעי הזהירות של מטייל מקצועי | למה סודן הפתיע לטובה ולמה לבנון נראתה כמו חיפה | החלום הגדול בדרך לשיא עולמי והמקום שעליו אסור לפרסם (טיולים)
איך מעבירים לילדים מסרים על העולם הגדול? על חיים שלמים של ילדים בגילם וממש כמותם שחיים בארצות שונות בעולם? תאור של מסע מרתק מסופר המתאר סיור סביב העולם יקח אתכם ואת ילדכם, למסע מדהים במיוחד במקומות שונים בעולם. (תרבות, ביקורת ספרים)