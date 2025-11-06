במסגרת התוכנית 'דבר השבוע' עם משה מנס ראיון מרתק ומפתיע עם אבי גולד, בחור חרדי מבית שמש שכבש את העולם בסערה. הוא חשף את סיפורו כמטייל שחגג את המדינה ה-150 שלו – לבנון.

לשאלת משה הסביר "לפי האו"ם יש בערך 197 מדינות, אבל אני סופר 220 מדינות, אני רוצה לטייל בכולם". הוא מתכנן להיות הישראלי הראשון בהיסטוריה שמבקר בכל מדינה בעולם, וכבר עקף את השיא הקיים של 153 מדינות שהחזיק ישראלי אחר". לדבריו "אני מתכנן בשבועות הקרובים לשבור שיא ולהיות הישראלי שטייל בהכי הרבה בהיסטוריה. יש לי חבר שהוא טייל במאה חמישים ושלוש מדינות, הוא הישראלי שטייל בהכי הרבה. נכון, להיום אני מספר שתיים".

המסע של אבי החל במקרה בגיל 18 כשחבר הזמין אותו לטוס לאומן בראש השנה ולטייל באירופה על הדרך. "כשהייתי צעיר, לא התעניינתי בעולם הגדול, כל המטיילים אומרים כשהייתי ילדים, היו קוראים ספרים, רואים סרטים על העולם, היה לי 0 אחוז התעניינות", סיפר, "מאז הכל היסטוריה, מאז כבר עברו חמש עשרה שנים שאני מטייל עשרים וחמישה ימים בחודש בממוצע. זאת אומרת אני בארץ ממוצע רק ארבע חמישה ימים בחודש".

הוא נמנע מחשיפה תקשורתית רחבה מסיבות ביטחוניות, ומשתף רק "10 אחוז מהטיולים" ברשתות החברתיות. "אני לא מחפש חשיפה גם ברשתות החברתיות וגם מאז שחזרתי מהמדינה המאה ה-50 שלי, אני כל חצי שעה מקבל הצעה מכל ערוץ תקשורת בארץ... אני בשונה מכל שאר המטיילים, לא מחפש את החשיפה", הדגיש, "גם כשאני משתף ברשתות החברתיות את הטיולים שלי... אני משתף מעט מאוד... וגם יש את העניין של הביטחון האישי, שלצערי אני מבוקש בהרבה מדינות, מנסים לצוד אותי, להרוג אותי, לחטוף אותי, ניסו לחטוף אותי כמה פעמים".

אבי גולד מבחין בין אנטישמיות כלפי יהודים לבין שנאת ישראל, ומציין כי מאז 7 באוקטובר "זה נהיה טרנד עולמי לשנוא ולפגוע ביהודים ובישראלים, גם יהודים לא ישראלים".

הוא מסתיר כיום את זהותו יותר, בניגוד לעבר: "מאז השביעי לאוקטובר אני פחות חושף את זה, אני פחות מתגאה בזהות שלי בציבור. לעומת עד השביעי באוקטובר הייתי מטייל, אפילו טיילתי באיראן עם כיפה וציצית... אבל מאז השביעי לאוקטובר אני משתדל להסתיר את זה".

באירופה, כמו לונדון, פריז וברלין, הוא חש אי נוחות כיהודי, אך במדינות מוסלמיות כמו עיראק וסודן הוא חושף את זהותו בגאווה. "במקרה, העם המוסלמי שהכי אוהב את ישראל, זה העם האיראני. פשוט יש לנו אויב משותף איתם, שזה המנהיגים האיראנים כך ששתינו סובלים מהמנהיגים האיראנים ובגלל האויב המשותף הזה, זה יצר סוג של חברות בין איראנים לישראלים", הסביר, והוסיף: "כל ישראלי שטייל בחו"ל שפגש איראני, אני יכול להתחייב שהייתה איזושהי אינטראקציה חיובית עם איראנים".

המדינה שהפתיע אותו במיוחד היא סודן "העם הסודני מאוד אהב אותי כשטיילתי שם, העריכו אותי, הלכתי עם כיפה וציצית... העם הסודני הוא עם מדהים, זה אולי העם שהכי הפתיע אותי לטובה". לעומת זאת, לבנון אכזבה: "בלבנון הופתעתי לרעה, התבאסתי מהטיול בלבנון... הרגשתי כאילו אני מטייל בקפריסין או באתונה ביוון... לא ראיתי אישה אחת עם חיג'אב ואני לא מגזים איתך. על כל מסגד אחד שראיתי, ראיתי חמש כנסיות של הנוצרים... הרגש לי כאילו אני בחיפה, או לרנקה". הוא חגג שם את המדינה ה-150, אך "לא היה לי מה לצלם את החגיגה המאה החמישים שלי... הדבר היחידי שיכלתי להצטלם שם זה, איפה שראיתי דגל לבנוני הצטלמתי".

אבי מקפיד על אמצעי זהירות קפדניים: "כשאנשים רואים אותי ברחוב בארץ, אומרים לי, מה אתה כזה פזיז, אתה חובבן... אנשים לא רואים את כל אמצעי הזהירות שאני לוקח... אני גם מאוד זהיר. בזמן הטיול אני לא חושף לבן אדם שאני פוגש אותו, איפה אני מתארח... אם אני עולה על מונית למלון אני לא אתן לנהג את הכתובת של המלון. אני אגיד לו קח אותי למלון ליד ואז אני אלך ברגל".

משימה אותה הוא לקח על עצמו לעשות בזמן שהותו בחו"ל היא ההסברה "לקחתי על עצמי תפקיד בהתנדבות, לעשות הסברה במדינות אויב. להסביר לאויבים שלנו את האמת על העם שלנו... וברוך השם, עד השביעי לאוקטובר היה לי 100% הצלחה... הפכתי אותו מאויב ישראל לאוהד ישראל".

הוא מראה סרטונים מלאים כדי להפריך תעמולה: "אם אני הייתי רואה חייל הורג את אמא פלסטינית, גם אני הייתי כועס אבל זה הקטע החלקי שהם רואים, הם לא רואים שהאישה הזאת הגיעה עם סכין... אז אני פשוט... מראה להם את התמונה מלאה... ואז אני אומר להם... don't believe what they say go see אל תאמין למה שאומרים לך, לך תראה בעצמך".

באפגניסטן היה אורח רשמי של הטאליבן: "היינו נחמדים לאנשים שפגשנו, הגענו למצב שאנחנו יושבים בפרלמנט של הטאליבן, הם שתפו אותנו בהרבה דברים אישיים, הביאו לנו קפה, תה, עוגיות וממתקים". הוא ביקר באפריקה בלמעלה מ-20 מדינות, כולל אזורי סכסוך עם "נהרות של דם", ומבקר את ההתעלמות העולמית: "למה אף אחד לא מדבר על זה?... כי זה לא טרנדי, העם היהודי הוא טרנד... אם עכשיו מישהו ידבר על אפריקה זה לא יעניין אף אחד".

אבי גולד ממשיך במסעו, עם תקווה לשלום וביטחון, ומבטיח: "אינשאללה" שיחזור לכיכר השבת כשיגיע למדינה ה-200.