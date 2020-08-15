בעולם שבו הגלריה חשובה יותר מכל, והתפאורה קודמת לתפילה – יצאנו לבדוק איך בונים "אימפריה" מאפס • מחוק המפות השחורות ועד לדוברות שמייצרת "סערות" מלאכותיות • פרויקט מיוחד: כללי הזהב לאדמו"ר המתחיל שרוצה לכבוש את המגזינים ולצאת למסע שנור מוצלח בחו"ל • "עולם הפוך ראיתי" (מגזין כיכר)
בעקבות הכרת גוגל בפלסטין, חברי-כנסת מהימין מגיבים בזעם. ח"כ זאב אלקין היה הבולט שבהם. הוא התבטא: זו החלטה תמוהה שעלולה לפגוע במו"מ עם הפלסטינים. בשמאל, ביקרו את פנייתו של סגן שר החוץ לגוגל. ראשת מר"צ ח"כ זהבה גלאון אמרה בציניות: "אין ספק שסגן שר החוץ זאב אלקין עשה מעשה דיפלומטי אמיץ למען העם היהודי כשדרש מגוגל שתחזור בה מהחלטתה להחליף את המושג "השטחים הפלסטיניים" ב"פלסטין", בטענה שהם פוגעים במאמצי המשא ומתן"
לאחר תלונות רבות של משתמשים בשירות המפות של חברת 'אפל' שהושק יחד עם מערכת ההפעלה ios 6 לפני כשבועיים, מגיעה ההתנצלות מהחברה. "בהשקה של אפליקציית המפות, נכשלנו במטרה". אמר טים קוק מנכ"ל 'אפל', והציע למשתמשים לנסות ולהשתמש בשירותי חברות אחרות דוגמת גוגל.