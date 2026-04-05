אל מול המקדש: בצל המגבלות בכותל המערבי - האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה עלה הבוקר ל'הר הצופים', משם צפה במשך דקות ארוכות במשקפת אל עבר מקום המקדש, ובהמשך נשא תפילה לישועת הכלל והפרט • בסיום התפילה פצח בריקוד נלהב עם קהל החסידים. לאחר מכן בירך 'ברכת האילנות' בחצר סמוכה • צפו בתיעוד (חסידים)
כמנהגו בכל חג ומועד, יצא כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א לקיים את מצוות העלייה לרגל אל מול המקום המקדש, בהר הצופים בירושלים. בנקודת התצפית ממנה נראה הר הבית הורה הרבי מבעלזא לציבור לשיר ניגוני ערגה וכיסופין מתוך תפילה ההלל (אקטואליה)
בשעות הצהריים עלה האדמו"ר מבעלא בראשות אלפי חסידים אל נקודת התצפית בהר הצופים בירושלים - הצופה אל מקום המקדש. לצד זאת נערכים בחסידות לקליטת אלפי החסידים המגיעים מכל רחבי הארץ לשהות בחג האחרון של פסח בצילו של הרבי בקריית בעלזא בירושלים. צפו בתמונות (חסידים)