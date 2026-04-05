כיכר השבת
תיעוד מיוחד ומרגש

"להתחבר למקום המקדש" | סיבוב שערים חגיגי נערך עם חבר המועצת ורה"י הבכיר

הבוקר נערך מעמד סיבוב שערים סמוך למקום המקדש עם קהל רב ומגוון, בראשות ראש הישיבה הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל והגאון רבי נתן רוטמן - שאף נשא דברי הסבר למעמד| תיעוד וסיקור (חדשות חרדים) 

בהשתתפות קהל רב ומגוון, נערך הבוקר (ראשון, ד' דחול המועד פסח) מעמד סיבוב השערים המסורתי, בראשות המעמד היה חבר המועצת וראש ישיבת מיר הגאון ריב אליעזר יהודה פינקל.

מעמד סיבוב השערים המסורתי סביב שערי הר הבית, מתקיים מדי שנה על ידי הגאון רבי נתן רוטמן, מראשי ישיבת נתיבות אביעזר (וולפסון) והשנה, כדי לתת חיזוק כנגד המקטרגים שניסו לפגוע במעמד, הגיע להשתתף גם ראש ישיבת מיר.

המעמד נועד על מנת להתחבר למקום המקדש מתוך הכרה בהלכות המקדש וציוני מקום של שערי הר הבית.

ראש הישיבה הרב רוטמן, אחיו של חבר הכנסת שמחה רוטמן, נשא דברי תורה בהלכה ובאגדה על המעמד המיוחד ולאחר מכן נערכה הדרכה של ההיסטוריון הרב ישראל גולדווסר.

יצוין כי המעמד מאורגן מידי שנה ע"י מוסדות העיר העתיקה של קהילות הרב זילברמן. ששמה למטרה לקרב את עם ישראל לדרישת המקדש, כפי שכתב הנביא "ציון היא דורש אין לה" ודרשו חז"ל "מכלל דבעיא דרישה".

"במועדים אנחנו מגיעים לבקש מהשוכן שם שיחוס עלינו, שיראה את חיבתו עלינו, ויבנה מהרה את הבית הגדול והקדוש, ונעשה לפניו את קורבנות חובותינו", נאמר על ידי המארגנים.

האירוע הבוקר סמוך למקום המקדש (צילום: מוסדות העיר העתיקה)
האירוע הבוקר סמוך למקום המקדש (צילום: מוסדות העיר העתיקה)
האירוע הבוקר סמוך למקום המקדש (צילום: מוסדות העיר העתיקה)
האירוע הבוקר סמוך למקום המקדש (צילום: מוסדות העיר העתיקה)
האירוע הבוקר סמוך למקום המקדש (צילום: מוסדות העיר העתיקה)
האירוע הבוקר סמוך למקום המקדש (צילום: מוסדות העיר העתיקה)
האירוע הבוקר סמוך למקום המקדש (צילום: מוסדות העיר העתיקה)
האירוע הבוקר סמוך למקום המקדש (צילום: מוסדות העיר העתיקה)
האירוע הבוקר סמוך למקום המקדש (צילום: מוסדות העיר העתיקה)
האירוע הבוקר סמוך למקום המקדש (צילום: מוסדות העיר העתיקה)
האירוע הבוקר סמוך למקום המקדש (צילום: מוסדות העיר העתיקה)
האירוע הבוקר סמוך למקום המקדש (צילום: מוסדות העיר העתיקה)
האירוע הבוקר סמוך למקום המקדש (צילום: מוסדות העיר העתיקה)
האירוע הבוקר סמוך למקום המקדש (צילום: מוסדות העיר העתיקה)
האירוע הבוקר סמוך למקום המקדש (צילום: מוסדות העיר העתיקה)
האירוע הבוקר סמוך למקום המקדש (צילום: מוסדות העיר העתיקה)

3
היום זה ג דחול המועד, לא ד. (יום ד של כלל החג, אך יום ג של חוה״מ)
עש
2
מרגש מאוד. תענוג לראות. אמן וכבר תבוא הגאולה השלמה ונזכה לעמוד שם כולם מול המקדש!
תודה רבה
1
תמיד תביאו דברים מרוממים כאלו ולא דברים שמורידים.
יהודי

