תיעוד: שמחת הברית לנין הגרי"ד גרוסמן, רבה של מגדל העמק נכד לחתנו הרב ר' שמואל הניג ונכד גאב"ד יבניאל הרה"ג ר' סיני מאיר פרנקל. צפו בתמונות (גלריה, בארץ) תיעוד: שמחת הברית לנין הגרי"ד גרוסמן, רבה של מגדל העמק נכד לחתנו הרב ר' שמואל הניג ונכד גאב"ד יבניאל הרה"ג ר' סיני מאיר פרנקל. צפו בתמונות (גלריה, בארץ)
השנאה נגד הציבור החרדי מגיעה לשיא: בסוף השבוע, ריססו אלמונים את הכתובת "מוות לחרדים" באזור ג' באשדוד, בליבו של רחוב רבי עקיבא. בקרייה החרדית דיווחו על התנכלויות נוספות, כמו בלוני גז שנגנבו מישיבת גרודנא. צעיר חילוני קרא לעבר בחורים חרדים: "שהחרדים ימותו בתאי הגזים"