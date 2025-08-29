יודעים לשתוק? שיר חדש על כוח השתיקה

מוישי שוורץ בסינגל חדש שכתב והלחין על כוח המילה: "שתיקה".

השיר החדש “שתיקה” מדגיש את הכוח שבמילה. לעצור רגע לפני שמדברים, לחשוב, ולבחור מילים שמרוממות ומעוררות השראה לאנשים שסביבנו.

“נצור” היא תנועה שמעודדת דיבור חיובי, מחמאות בנדיבות, וטיפוח אהבת ישראל. בונים עתיד בהיר יותר - מילה אחת בכל פעם.

קרדיטים:

לחן ושירה: מוישי שוורץ

קונספט: יוסי רובין

הפקה ועיבוד: משה יעקב

מילים ותרגום:

למד לשונך לומר איני יודע

למד לשונך לומר איני יודע

It's ok to say I don't know

זה בסדר להגיד "אני לא יודע"

ווייל די זאגסט איך ווייס נישט

כי כשאתה אומר "אני לא יודע"

מיינט נישט אז די ווייסט נישט

זה לא אומר שאתה באמת לא יודע

די ביסט נאר א קלוגע מענטש

אתה פשוט אדם חכם

It's OK to say I don't know

זה בסדר להגיד "אני לא יודע"

סיג לחכמה שתיקה

ווייל די זאגסט איך ווייס נישט

כי כשאתה אומר "אני לא יודע"

מיינט נישט אז די ווייסט נישט

זה לא אומר שאתה באמת לא יודע

די ביסט נאר א קליגע מענטש

אתה פשוט אדם חכם

Because you say I don't know doesn't mean you don't know

כי כשאתה אומר "אני לא יודע" זה לא אומר שאתה באמת לא יודע

You just wanna lay low

אתה פשוט רוצה להנמיך פרופיל