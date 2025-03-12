משלוחי מנות

פורים מעבר לפינה, ואם אתם כמונו - מד המפלס שלכם נע כרגע בין התרגשות שיא לבין "מה למען השם אני מכניסה למשלוחי המנות השנה?!". כולנו מכירים את הרגע הזה שבו אנחנו עומדים מול ערמות של וופלים וסוכריות גומי, מנסים להבין איך הופכים את כל הבלאגן הזה למשהו שנראה כאילו יצא ממגזין עיצוב, בלי לבלות לילות שלמים בהדבקות. אז השנה, החלטנו לעשות לכם חיים קלים במיוחד: אספנו עבורכם 10 רעיונות למשלוחי מנות שהם הרבה יותר מ"מתוק בצלחת" - הם קונספט, הם חוויה, והם הולכים לגרום למי שיקבל אותם לעצור הכל ולהוציא את המצלמה (מאמע, עיצוב)
ביום הפורים אנחנו מוקפים ומוצפים בהררי שוקולדים מכל הסוגים, חבילות סוכריות שלושים בעשר, חמוציות מאתיים בחמישים. זיל הזול. האומנם אפשר לשנות את התופעה הזאת? • מנחם זיגלבוים, מאמן אישי, קורא לכם הקוראים, להתחיל בשינוי הגדול ולהקדיש כמה דקות חשיבה לנתינה של פורים (אימון אישי)
הרב הראשי לישראל, הרב יונה מצגר הוציא הבוקר קול קורא לקראת חג הפורים ובו קריאה להפסיק להשתמש בממתקים "המבוססים על מרכיבים מלאכותיים, ומכילים כימיקלים, חומצות וצבעי מאכל העלולים לגרום לנזקים חמורים לגוף, ובפרט לילדים" האלטרנטיבה: עוגות ומאפים