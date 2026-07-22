סגן נשיא ארצות הברית יוצא בהתקפה חסרת תקדים ומאשים שרים בממשלת ישראל בניסיון מכוון לתמרן את דעת הקהל האמריקנית ולהאריך בכוח את המערכה הצבאית המורכבת מול איראן, בזמן שהבית הלבן מאשר פומבית את עצם ניסיונות ההשפעה הזרים (פוליטי מדיני)
את הדברים הוא אמר למקבילו הישראלי כ"ץ שהתקשר להביע תנחומים על אזרחי פולין שנהרגו בשוגג | גם שרי החוץ של בריטניה ואוסטרליה הביעו ביקורת על ישראל: "אנו דורשים הבהרות" | השגרירה בבריטניה זומנה לבירור (מדיני)
אחרי שנשיא ארצות הברית ביידן וסגניתו קמלה האריס מתחו ביקורת חריפה ולא-שגרתית על השינויים במערכת המשפט בישראל ואחרי התגובה של ראש הממשלה נתניהו - גורם מדיני בכיר מבהיר, כי ארה"ב צפויה לפרסם הבהרה לדברים - מה שיוריד את גובה הלהבות (מדיני, בעולם)