אין מי שלא אוהב ריבועים מתוקים שנחתכים יפה, נראים מעולה על צלחת הגשה ויותר מהכול: לא דורשים יותר מדי זמן עבודה. המתכון הבא לעוגת ריבועי שוקולד צ'יפס משלב בצק קראנצ'י עם מלית רכה ומפנקת, ויוצא טעים בטירוף. כל מה שנשאר לכם לעשות הוא לערבב, לאפות, וליהנות מהמחמאות
עוגת שוקולד הצ'יפס הזו לחה וחמאתית ולא תזדקקו ליותר מכמה מרכיבים בסיסיים כדי ליצור אותה. תוכלו להכין לה ציפוי עם מרקם דמוי פאדג' - מחימום של חמאת בוטנים ושוקולד במיקרוגל וזיגוג מעל. אבל לדעתנו היא מושלמת בדיוק כפי שהיא
אם פנקייקס זה חלק משגרת הבוקר שלכם ואתם רוצים לגוון - העוגה הזו היא התחליף המושלם. מתוקה, רכה ומשגעת. מתכון לעוגת שוקולד צ'יפס ואגוזים שאפשר לאכול לארוחת בוקר, לבראנץ' או כקינוח לצד כדור גלידה בטעם קפה
אמרו יפה שלום לחבר החדש והכי טוב שלנו: עוגיית שוקולד צ'יפס במחבת. כאמור, אתם לא צריכים מיקסר כדי להכין אותה (תודה, חמאה מומסת מראש) וגם לא ללכלך תבנית עוגיות. כל שנדרש הוא מחבת אחת הבטוחה לשימוש בתנור וכמובן, כוס חלב גבוהה בצד. אנו אוהבים להשתמש במחבת מברזל יצוק לתפקיד (זה מבטיח שטח חוץ פריך ושטח פנים רך), אבל כל מחבת בגודל 25 ס"מ תעבוד, כל עוד תשמנו אותה קודם. לשדרוג, אפשר להחליף את השוקולד צ'יפס בעדשים, להוסיף אגוזים קצוצים או להשתמש בכמות שווה של שוקולד מריר קצוץ. קשה לטעות כאן; אחרי הכל, מדובר בעוגיית ענק
נכון, לא חסרים מתכונים לעוגות שוקולד ובעצם, זו העוגה הכי פשוטה. אבל גיליתי שאם היא עשויה נכון, היא עולה בכמה רמות ומגיעה לשיא הרכות והטעם. לכן מאד חשוב להקפיד על כמה שפחות התעסקות וערבוב בעת הוספת הקמח (כדי לא לפתח גלוטן). בנוסף, זמני האפיה חשובים ביותר. יש לשים טיימר ולבדוק לאחר 30 דקות, כי אף אחד לא אוהב עוגה יבשה
אוהבים עוגיות רכות ונימוחות עם התפרצות של נתחי שוקולד בכל נגיסה? כנראה שתאהבו לא פחות את הגרסה המושחתת של עוגיית שוקולד צ'יפס אחת גדולה, שהיא מעין שילוב של עוגה ועוגיה יחדיו. קלה להכנה ובעלת אותו טעם נוסטלגי של עוגיות שוקולד צ'יפס רגילות