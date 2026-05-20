המרנג השוקולדי הזה עומד לחסל את רשימת הקינוחים לשבועות. הוא משלב את המרירות העמוקה של הקקאו עם חמיצות משכרת של דובדבנים ושכבות של קצפת עננית, כזה שלא משאיר לאורחים שלכם ברירה אלא לבקש את המתכון מיד. זה הקינוח שיסגור את החג בסטייל הכי גבוה שיש, וייקח לכם הרבה פחות זמן ממה שנראה על השולחן (אוכל ומתכונים)
פינוק שהוא כמעט קסם: מראה שכבות "מבולגן" ולא מוקפד כלל, מרקם אוורירי מדהים וטעם מתוק עם נגיעות הדרים. מתכון לעוגת פבלובה - שכבות מרנג פריך וביניהן קצפת רכה. פחות בעניין של עוגה גדולה? תוכלו פשוט לזלף 8 פבלובות קטנות אישיות (מתכונים, אוכל)
אין יפות כאלה: פבלובה מהממת, צחורה ומלכותית, ממולאת בקצפת ומקושטת באפרסקים ומשמשים מקורמלים עם מעט קינמון. קינוח קיצי וחגיגי לראש השנה שמכינים בקלי קלות. כדי לחסוך זמן, אפשר להכין את הפירות יום לפני ולשמור במקרר עד להגשה (מתכונים לראש השנה, אוכל)
פבלובה היא קינוח מושלם של מרנג קשה מבחוץ ורך מבפנים. מורן פינטו עם מתכון לפבלובה מ-2 רכיבים בלבד - כן, זה רק נשמע מסובך. מכינים אחת ענקית או מנות אישיות יפהפיות ומקשטים בקצפת, סירופ אוכמניות ופירות טריים (מתכונים לפסח, אוכל)
ללא ספק, זה אחד הקינוחים הכי מקסימים של הקיץ. עיגולי המרנג בהירים ומעודנים, עם קרום פריך, פנים רך כמו מרשמלו, ומתיקות שמתאזנת עם קצפת ופירות טריים - כאן יש פירות יער, אבל כל פרי אחר יעבוד (מתכונים לשבת, אוכל)