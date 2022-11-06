פסטה עם פטריות? נמאס. פסטה עם פטריות וחצילים? הו, זה כבר סיפור אחר. שימו לב: לצורך המנה הטעימה והמעניינת הזו ניתן להשתמש בקוביות חצילים מוכנות שנותרו לכם מהסלטים של שבת ורק לטגן קלות טרם ההגשה (מתכונים, אוכל)
לא בטוח כמה מקורותיו של הרוטב הזה איטלקיים, אבל אתם ללא ספק עומדים להתמכר אליו. רק שימו לב: לא ליד הילדים. מתכון לפסטה ברוטב א-לה וודקה - רוטב סמיך ועשיר של עגבניות, וודקה ושמנת שעוטף נהדר את הפסטה (מתכונים, אוכל)
חומוס ואיטליה? כן, יש מנה איטלקית קלאסית של פסטה עם חומוס בשם פסטה אה צ’צ’י. היא מגיעה מהמטבח הרומאי וטעימה כל כך שאתם חייבים לנסות. מתכון לפסטה ברוטב עגבניות עם גרגירי חומוס, זיתים וגבינת פטה (מתכונים, אוכל)
האם מצאנו את הרוטב המושלם לפסטה? כן - ואנחנו מדברים על פסטה מסוג ריגטוני, קצרה ובשרנית שתופסת היטב את המרקם הסמיך והעשיר של הרוטב ונעטפת בו היטב. מתכון לפסטה ריגטוני ברוטב עגבניות פיקנטי שמוכנה תוך פחות משעה (מתכונים, אוכל)
את הרוטב בפסטה הזאת לא צריך לבשל! איך זה יכול להיות? ובכן, מדובר בטכניקה מגניבה שמייצרת פסטה קיצית מושלמת והכוכב פה הוא בכלל המיץ שיצטבר בתחתית הקערה. חשוב לציין שהכנת המנה לוקחת 9 שעות לפחות, אך אל דאגה, ב-8 וחצי שעות מתוכן לא תצטרכו לעבוד (מתכונים, אוכל)
מתכון קל לפסטה ברוטב עגבניות עם נקניקיות - האופציה המושלמת לארוחת צהריים משפחתית. היא מוצלחת במיוחד בזכות הרוטב העשיר שבה ומוכנה תוך שעה. תוכלו להשתמש בנקניקיות בשריות או פרווה. תוספת הסוכר מחזקת את טעם העגבניות אבל אם אתם מעדיפים לוותר עליו מסיבות בריאותיות, לכו על זה. את השאריות אחסנו במיכל אטום במקרר, עד יומיים - וחממו היטב טרם ההגשה (מתכונים, אוכל)
לכאורה מדובר בשילוב הקלאסי של פסטה ורוטב עגבניות, אך כאן אנחנו משתמשים בפסטה מסוג ריגטוני - צינורות שמנמנים וגדולים מהרגיל שהרוטב האדום עוטף אותם בדיוק מושלם. ארוחה נהדרת שמתקתקים תוך פחות מחצי שעה (מתכונים, אוכל)
פנה היא פסטה בשרנית, קצרה וחלולה ובשל צורתה הייחודית, הרוטב נתפס בה היטב, ולכן היא מתאימה כתבשיל חורף מחמם. מתכון לפסטה פנה ברוטב עגבניות פיקנטי - או כמו שהאיטלקים קוראים לזה: רוטב אל ארביאטה (מתכונים, אוכל)