תתכוננו לטעום את השילוב המושלם בין מתוק לחריף, כזה שיגרום לכולם לשאול: "איך הכנתם את זה?" | חזה העוף הזה פריך מבחוץ, עסיסי מבפנים, ומזמין בדיוק את הטעם המושלם שמרשים על הצלחת - גם אם אתם לא שפים מקצועיים (אוכל ומתכונים)
יום חמישי הגיע וההכנות לשבת מתחילות במלוא המרץ. את המתכון הזה קל מאד להכין והוא מצוין למי שחפצה נפשו בקצת גיוון. לא עוד עוף בנאלי עם עשבי תיבול, שום או בצל מתקתק, קבלו את המתכון לעוף עם פטריות ואפונה (מתכונים, אוכל)
להיות שפית בעלת קייטרינג זה לא קל. ככזו, מורן פינטו חייבת לחדש ולגוון כל הזמן ולהפיק במהלך השנה המשופעת חגים ושמחות מאות של מתכונים שונים. אז איך מתכון נולד? "אני מתחילה להכין מנה בלי מתכון וזורמת עם היד שלי" מספרת מורן. למשל, את המתכון הבא היא התחילה בטיגון של העופות ללא תיבול - והוא נגמר ברוטב סויה ותפוזים משגע וקל הכנה (מתכונים לשבת, אוכל)
בתור מכורה לקפה בכל שעה ביום, אין יותר מושלם מטירמיסו קפה מושלם שכזה ליד כוס הקפה הגדולה שלי. כמה שאני מחכה לשבת שתגיע, כי לכבודה הכל מותר.. אפילו חריגה קלה בקלוריות * השפית רות רוזובסקי בטור מתוק במיוחד (מדור האוכל של מאמע)
דמיינו את התמונה הבאה: שבת בבוקר. גשם סוער מחוץ לחלון, או כך לפחות הבטיחה התחזית, וביד קפה לוהט ופרוסת עוגה רכה ועסיסית. עכשיו פקחו עיניים ורוצו להכין את זה: מתכון לעוגת גבינה נמסה בפה עם קצפת ואוכמניות (מתכונים, אוכל)