חזה עוף בציפוי פריך עם דבש וחרדל: המתכון שכל אחד חייב לנסות

מנות/יחידות4
זמן הכנה40 דק'
רמת קושיקל
בשרי
מצרכים
- 4 חזות עוף
- 3 כפות דבש
- 2 כפות חרדל דיז'ון
- 1/2 כוס פירורי לחם
- 2 כפות שמן זית
- 1/4 כוס שקדים קצוצים / פרוסות שקדים מולבנים
- מלח ופלפל לפי הטעם
אופן ההכנה:
חממו תנור ל-200 מעלות.
ערבבו בקערה את הדבש עם החרדל, עד לקבלת רוטב אחיד.
תבלו את חזות העוף במלח ופלפל, ומרחו אותן היטב ברוטב דבש - חרדל.
בשלב הבא, גלגלו את חזות העוף בפירורי הלחם, ולחצו בעדינות כדי שהציפוי יידבק טוב.
הניחו בתבנית עם נייר אפייה, פזרו מעל שקדים קצוצים והזליפו מעט שמן זית.
אפו 25–30 דקות, עד שהעוף זהוב ופריך מבחוץ ועשוי עד הסוף מבפנים.
0 תגובות