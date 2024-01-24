תתכוננו לטעום את השילוב המושלם בין מתוק לחריף, כזה שיגרום לכולם לשאול: "איך הכנתם את זה?" | חזה העוף הזה פריך מבחוץ, עסיסי מבפנים, ומזמין בדיוק את הטעם המושלם שמרשים על הצלחת - גם אם אתם לא שפים מקצועיים (אוכל ומתכונים)
העוגה הבחושה הזו גרפה לא מעט תגובות נלהבות ולא בכדי: היא טעימה טעימה והחלק הטוב ביותר בה: מתקתקים אותה במהירות שיא. מערבבים, יוצקים לתבניות, אופים וזהו. מי אמר שצריך לכלות שעות במטבח ביצירת קינוחים? (מתכונים, אוכל)
כולם זקוקים למתכון לעוגה שיהיה לנו בכיס האחורי, שלא דורש שום ציפוי מפואר או מאמץ מיוחד ועדיין משובח. זו רק אחת הסיבות לכך שאנו מטורפים על עוגת השקדים והקרמל הזו. הבלילה שלה פשוטה ואז, ממש לפני סיום האפייה, מצפים אותה בתערובת של שקדים וסוכר ומחזירים לתנור. ב-15 הדקות האחרונות מתרחש הקסם: התערובת הופכת לקרום קרמל מתוק ופריך (מתכונים אוכל)
מתכון לכרובית צלויה עם פטה, שקדים וזיתים שתוכלו להגיש לצד מטבל יוגורט כמתאבן או לערבב עם אורז לבן מבושל ויש לכם ארוחה שלמה שתרשים את כולם עם מגוון המרקמים והטעמים שמשתלבים בה בצורה הרמונית כל כך (מתכונים, אוכל)
טיפ? הכפילו כמויות. מדריך וידאו שלב אחר שלב להכנת שניצל רך מבפנים ופריך ומתפצפץ מבחוץ שכל כך כיף לאכול ממנו עוד ועוד ואי אפשר לסרב לו. שדכו לו קטשופ ביתי וסלט ירקות רענן וסגרתם את פינת הארוחה המשפחתית (מתכונים, אוכל)