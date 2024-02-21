בזמן שארמניה מנסה להפשיר את המתיחות מול ירושלים כחלק מההתקרבות למערב, גורמים בקהילה היהודית טוענים, כי הלובי הארמניבוושינגטון מנהל קמפיין אגרסיבי נגד שיתוף פעולה עם אזרבייג'ן בעזה | הקהילה היהודית בבאקו במכתב רשמי לממשל האמריקאי על המצב (חדשות)
גורמים ישראלים בועידת הביטחון במינכן הצביעו על דו"ח האנטישמיות שהוגש לאחרונה לממשלה, ולפיו שיעור העלייה הגבוה ביותר באנטישמיות בשנה האחרונה בכלל, ומאז ההתקפה בשמחת תורה בפרט נרשמה בארמניה, המוזכרת לראשונה בדו"ח האנטישמיות | על פי הדו"ח, השיח מושפע ברובו מהיחסים בין ישראל לאזרבייג'ן, מהייצוא הביטחוני הישראלי לאזרבייג'ן ומיצוא הנפט המקביל לישראל התופסת את המקום הראשון מתוך המדינות שרכשו מהם נפט בחודש האחרון (חדשות)
האנטישמיות חוגגת: בית הכנסת היחיד בארמניה, הוצת הלילה בפעם השנייה תוך חודשיים, כאשר הפורעים האנטישמיים והפרו פלסטיניים טוענים כי ההצתה בגלל מה שקורה בעזה | כך הגיבו הגר"פ גולדשמידט והרב זמיר איסייב (חדשות, העולם היהודי)
המרכז היהודי בארמניה הושחת הלילה - נשיא ׳ועידת רבני אירופה׳ הגאון רבי פנחס גולדשמידט הסביר: "הקהילה היהודית בארמניה אינה צד בסכסוך בקראבך. אני קורא לנשיא לגנות את המעשה הנתעב | הרב זמיר איסייב רבה של הקהילה הספרדית גיאורגית באזרבייג׳ן: ״שיח שנאה תמיד הופך למעשים אלימים. חייבים תגובה הולמת״ (חדשות, העולם היהודי)
שגריר ארמניה בישראל טען בראיון ל'ג'רוזלם פוסט' כי בכל פעם שישנה הסלמה באזור, נצפים מטוסים של חברות אזריות עושות את דרכן לישראל וחוזרות עם כלי נשק ואמצעי לחימה | לדבריו הנשק משמש לא רק כנגד מטרות 'לגיטימיות' אלא אף כנגד אזרחים | מספר הפליטים עלה ל-100,000 (בעולם)