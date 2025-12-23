מתחת לרדאר מתנהל בזמן האחרון מאבק דיפלומטי כפול, כשבתווך נמצאת מדינת ישראל והקהילה היהודית באזרבייג'ן.

כפי שדווח, ממשלת ארמניה מנסה בזהירות לשבור שנים של קיפאון ולחמם את היחסים עם ישראל, הלובי הארמני בארצות הברית פועל בקו עצמאי ולוחמני שלכאורה מסייע דה-פקטו לאינטרסים של איראן באזור.

הקרע הזה צף אל פני השטח סביב סוגיית "היום שאחרי" ברצועת עזה, כאשר קואליציה של 18 ארגונים אמריקאיים, ובראשם ANCA, יצאה למתקפה חזיתית נגד הכוונה לשתף את צבא אזרבייג'ן בכוח הבינלאומי המתוכנן לרצועה.

הארגונים טוענים כי הקרבה הביטחונית והמודיעינית בין ירושלים לבאקו הופכת את האזרים לכוח מוטה שאינו מסוגל לפעול בניטרליות, וכי הרעיון ששני הצבאות יפעלו זה לצד זה הוא אבסורדי.

בלובי הארמני אף מדגישים את מלחמת קרבאך מ-2023 כהוכחה לכך שבאקו אינה ראויה למשימות שמירת שלום, זאת בזמן שהצד האזרי מציין כי הוא זה ששיחרר את שטח המובלעת מכיבוש ארמני שנמשך 30 שנה.

המתיחות הזו אינה מסתיימת רק בסוגיית הכוח הרב-לאומי. בתקופה האחרונה הפך הלובי הארמני בארה"ב לאחד הגורמים המובילים קו אנטי-ישראלי מובהק, תוך אימוץ עמדות פלסטיניות קיצוניות והפצת מסרים המזכירים את אלו של חמאס.

הארגונים הללו מאשימים את ישראל ב"רצח עם" ודורשים להפסיק לאלתר את הסיוע האמריקאי לישראל, פעילות שמעמיקה את הפער בין המדיניות הרשמית של ממשלת ארמניה לבין הפעילות הקיצונית של הלובי הארמני מעבר לים.

אלא שדווקא אל מול ניסיונות הטרפוד הללו בוושינגטון, הקהילה היהודית באזרבייג'ן החליטה שלא להישאר חייבת.

במכתב רשמי שנשלח לפני ימים ליהודה קפלון, השליח המיוחד החדש של ארה"ב למאבק באנטישמיות, הציג הרב זמיר איסייב תמונת מצב שונה לחלוטין.

הרב איסייב, המכהן כרבה של הקהילה הספרדית בבאקו, מדגיש במכתבו כי אזרבייג'ן מהווה מודל עולמי נדיר של הרמוניה בין-דתית.

הוא מציין במכתב, כי מזה מאות שנים יהודים מכל העדות חיים במדינה כחלק בלתי נפרד ומכובד מהחברה, תוך שהם מקיימים את אמונתם בביטחון מלא. המודל האזרי, לדבריו, מוכיח שדיאלוג כנה ותמיכה ממשלתית במיעוטים יוצרים סביבה שבה לשנאה אין קרקע פורייה לצמוח בה.

הפרדוקס הזה מעמיד את מדינת ישראל בסיטואציה מורכבת, כאשר מצד אחד ישנה שאיפה לנרמול יחסים עם ארמניה שעדיין נחשבת לשותפה אסטרטגית של איראן, ומצד שני צורך בשימור השותפות האסטרטגית עם באקו.

מדובר בבעלת ברית שהוכיחה נאמנות ומסוגלת לספק את מה שבוושינגטון מחפשים: כוח מוסלמי מתון ומקצועי לייצוב הרצועה. בעוד שהלובי הארמני בארה"ב פועל במרץ לטרפד את המהלכים הללו, המציאות שמציגה הקהילה היהודית בבאקו מזכירה שהעובדות בשטח חזקות לפעמים מכל קמפיין פוליטי.