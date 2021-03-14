הפגנות ענק בעקבות מעצר אברך מהפלג הירושלמי | יועז הנדל הודיע על הקמת מפלגה חדשה בשם "המילואימניקים" | אוקראינה הרחיבה התקפות כטב"מים לעומק רוסיה | נהג אוטובוס ערבי שפגע בקטין יהודי חויב לפצותו ב-32 אלף שקלים | במושב נהורה אותר קוף מסוג גנון ירוק שהוחזק ברצועה במטבח |תחזית ועוד צפו
נערי שוליים חרדים תקפו בליל שבת נהג מונית ערבי שהסיע אחיות מבית החולים 'מעייני הישועה'. הנערים טענו כי הנהג ניסה לדרוס אותם, אך אחת האחיות מכחישה זאת בשיחה עם "כיכר השבת" ואומרת כי "הם לא נתנו לו לעבור". נהג המונית, איסר טהא, מספר: "אם לא הייתי בורח היו עושים בי לינץ'" • בושה (אקטואליה)