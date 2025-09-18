כיכר השבת
"תגיד שאתה אוהב ערבים ושונא יהודים"; הפגנות ענק וציפי חוזרת לרחובות  | צפו 

הפגנות ענק בעקבות מעצר אברך מהפלג הירושלמי | יועז הנדל הודיע על הקמת מפלגה חדשה בשם "המילואימניקים" | אוקראינה הרחיבה התקפות כטב"מים לעומק רוסיה | נהג אוטובוס ערבי שפגע בקטין יהודי חויב לפצותו ב-32 אלף שקלים | במושב נהורה אותר קוף מסוג גנון ירוק שהוחזק ברצועה במטבח |תחזית ועוד צפו

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

הפגנות ענק בעקבות אברך פלג ירושלמי - המשטרה בכוננות מתוגברת ומערכת הביטחון מזהירה משיבושי תנועה חמורים בכל רחבי הארץ

השר לשעבר יועז הנדל הודיע על הקמת מפלגה חדשה בשם "המילואימניקים" שתתמודד בבחירות 2026 עם מסר פוליטי נוקב.

אוקראינה הרחיבה התקפות כטב"מים לעומק רוסיה - פגיעות במתקני נפט בבשקיריה ובוולגוגרד מעוררות חשש מהסלמה.

נהג אוטובוס ערבי שפגע בקטין יהודי חויב לפצותו ב-32 אלף שקלים לאחר הליך משפטי שנמשך שנים ארוכות בבית המשפט

במושב נהורה אותר קוף מסוג גנון ירוק שהוחזק ברצועה במטבח - מדובר בקוף ה־58 שנתפס מאז תחילת השנה

ציפי חוטובלי סיימה כהונה של חמש שנים כשגרירת ישראל בלונדון וחוזרת לרחובות, מקומה ימלא ראש סגל ברוורמן

תחזית סוף השבוע: מחר יום שישי מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת עלייה בעיקר בפנים הארץ.

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

