הפגנות ענק בעקבות מעצר אברך פלג ירושלמי - המשטרה בכוננות מתוגברת ומערכת הביטחון מזהירה משיבושי תנועה חמורים בכל רחבי הארץ

השר לשעבר יועז הנדל הודיע על הקמת מפלגה חדשה בשם "המילואימניקים" שתתמודד בבחירות 2026 עם מסר פוליטי נוקב.

אוקראינה הרחיבה התקפות כטב"מים לעומק רוסיה - פגיעות במתקני נפט בבשקיריה ובוולגוגרד מעוררות חשש מהסלמה.

נהג אוטובוס ערבי שפגע בקטין יהודי חויב לפצותו ב-32 אלף שקלים לאחר הליך משפטי שנמשך שנים ארוכות בבית המשפט

במושב נהורה אותר קוף מסוג גנון ירוק שהוחזק ברצועה במטבח - מדובר בקוף ה־58 שנתפס מאז תחילת השנה

ציפי חוטובלי סיימה כהונה של חמש שנים כשגרירת ישראל בלונדון וחוזרת לרחובות, מקומה ימלא ראש סגל נתניהו ברוורמן

תחזית סוף השבוע: מחר יום שישי מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת עלייה בעיקר בפנים הארץ.

