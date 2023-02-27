אנו בעיצומם של ימים חמים ביותר שמביאים איתם את סכנת ההתייבשות | מי נמצא בקבוצות הסיכון? כיצד נדע לשים לב לסימנים מוקדמים ומה עלינו לשתות או ללבוש כדי להימנע מסכנה? סיכמנו עבורכם כמה נקודות חשובות לקיץ בריא יותר (בריאות)
כמעט ואין אמא שלא מתמודדת עם הרטבת לילה אצל ילדים, תופעה לא נעימה במיוחד, אך רוב המקרים של הרטבת לילה נפתרים מעצמם. הנה לך, אימוש יקרה, מספר אסטרטגיות שונות, אשר תוכלי לנסות ולשפר בעזרתן את המצב (ילדים, מאמע)
לכל אלה שחושבים שבחורף אפשר לשתות פחות מים. הנה כל מה שצריך לדעת על שתייה: כמה צריך לשתות, מתי, ואיך משדרגים אותה? * רוצים את זה אלגנטי? הכינו קנקן מים עם פלחי לימון ועלי נענע. לפי הרפואה הסינית, לנענע יש אנרגיה מקררת. כך שהרווחתם עוד משהו * ככל שתשתו הרבה, תהיו צמאים יותר