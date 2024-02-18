עוד כתבות על נישואים אזרחיים:

דגל התורה מתייאשת מחוק הגיוס: "אין לו כמעט סיכוי" | "האיום" של המפלגות החרדיות על אמיר אוחנה: רק מהקדנציה הבאה | האדמו"ר מקרלין ממליץ לאברכים צעירים: סמארטפון הוא לא חובה | שושלת ראשי הישיבות מהדור הקודם לא עוצרת: אלו המינויים ב'נתיבות חיים' | ראש מועצת שלומי בקריאה למשפחות החרדיות שנטשו: שובו לגליל (מעייריב)
נשיא 'ועידת רבני אירופה' הגר"פ גולדשמידט, המבקר בימים אלו בגרמניה, נשא שיעור תורני בבית המדרש לרבנים שהוא מבין
מייסדיו מחדש לפני כ-15 שנים ואמר: "בכל ביקור כאן בבית המדרש ההיסטורי אני נזכר
בדברי רבי חנינא בן תרדיון שלימד תורה בגלוי והוצא להורג בשריפה כרוך בגוילי ספר
תורה: 'גוילין נשרפין ואותיות פורחות'" (העולם היהודי)