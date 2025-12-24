כיכר השבת
חדשות עם קנייטש

הלמדן מפוניבז' והנכד של ר' נוחעם: הר"מ הצעיר שמסעיר את עולם הישיבות • מעייריב

דגל התורה מתייאשת מחוק הגיוס: "אין לו כמעט סיכוי" | "האיום" של המפלגות החרדיות על אמיר אוחנה: רק מהקדנציה הבאה | האדמו"ר מקרלין ממליץ לאברכים צעירים: סמארטפון הוא לא חובה | שושלת ראשי הישיבות מהדור הקודם לא עוצרת: אלו המינויים ב'נתיבות חיים' | ראש מועצת שלומי בקריאה למשפחות החרדיות שנטשו: שובו לגליל (מעייריב)

מפתיע?

במפלגות החרדיות מביעים ייאוש טוטאלי מהאפשרות שחוק הגיוס יעבור בקדנציה הנוכחית, זאת בשל עמדות הייעוץ המשפטי של הכנסת והוועדות. בכיר ב'' טוען כי ברגע שההתנגדויות יישארו - בג"ץ יוציא צו מניעה. אין סייעתא דשמיא? מעניין למה... כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

איום חלול

במפלגות החרדיות הביעו "זעם" על הצבעתו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה בעד חוק נישואים אזרחיים - זאת בניגוד מוחלט לעמדה הרשמית של הקואליציה. אלא שהאיומים שיצאו בהודעות לתקשורת מהמפלגות החרדיות, לא אמורים לרגש את אוחנה שצלח את המשבר בקלות יחסית.

ההמלצה של האדמו"ר

האדמו"ר מקרלין-סטולין הפתיע את חסידיו כשבחר לנצל את טיש זאת חנוכה שנערך בביהמ"ד הגדול של החסידות בגבעת זאב, כדי לדבר על החזקת סמארטפונים. הרבי המליץ בחום לאברכים צעירים שזה מכבר נישאו, לנסות להסתדר ללא המכשיר. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

ממלכת עולם התורה

ישיבת נתיבות חיים בבית שמש, בראשותם של ראשי הישיבות הגאונים הגרי"מ דרוק והגר"א מאירוביץ', הפתיעה עם סדרת מינויים חדשים שנכנסו לתוקף בחלקו השני של זמן חורף שהתחיל בתום ימי החנוכה. המינויים המפתיעים של ראש ישיבת כנסת שמואל לשעבר, הגרי"ש פינס, והעילוי הצעיר מפוניבז' הגאון ', מחזירים את הוריהם של תלמידי הישיבה לימים של ענקי הרוח והתורה ראשי הישיבות הגר"ד פוברסקי זצ"ל והגר"נ פרצוביץ' זצ"ל. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

בואו לשלומי

ראש מועצת שלומי גבי נעמן, התראיין למגיש תוכנית 'דבר ראשון' באתר כיכר השבת משה מנס, והפתיע עם פניה ישירה ל-15 משפחות חרדיות שברחו מהיישוב מאימת הטילים וטרם שבו לביתם מירושלים. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעייריב:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר