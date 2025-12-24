במפלגות החרדיות מביעים ייאוש טוטאלי מהאפשרות שחוק הגיוס יעבור בקדנציה הנוכחית, זאת בשל עמדות הייעוץ המשפטי של הכנסת והוועדות. בכיר ב'דגל התורה' טוען כי ברגע שההתנגדויות יישארו - בג"ץ יוציא צו מניעה. אין סייעתא דשמיא? מעניין למה... כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

איום חלול

במפלגות החרדיות הביעו "זעם" על הצבעתו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה בעד חוק נישואים אזרחיים - זאת בניגוד מוחלט לעמדה הרשמית של הקואליציה. אלא שהאיומים שיצאו בהודעות לתקשורת מהמפלגות החרדיות, לא אמורים לרגש את אוחנה שצלח את המשבר בקלות יחסית.

האקרים פרסמו פרטים אישיים של אמיר אוחנה | זה האיום שצירפו כתבי כיכר השבת | 21:51

ההמלצה של האדמו"ר

האדמו"ר מקרלין-סטולין הפתיע את חסידיו כשבחר לנצל את טיש זאת חנוכה שנערך בביהמ"ד הגדול של החסידות בגבעת זאב, כדי לדבר על החזקת סמארטפונים. הרבי המליץ בחום לאברכים צעירים שזה מכבר נישאו, לנסות להסתדר ללא המכשיר. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

ממלכת עולם התורה

ישיבת נתיבות חיים בבית שמש, בראשותם של ראשי הישיבות הגאונים הגרי"מ דרוק והגר"א מאירוביץ', הפתיעה עם סדרת מינויים חדשים שנכנסו לתוקף בחלקו השני של זמן חורף שהתחיל בתום ימי החנוכה. המינויים המפתיעים של ראש ישיבת כנסת שמואל לשעבר, הגרי"ש פינס, והעילוי הצעיר מפוניבז' הגאון רבי ברוך פרצוביץ', מחזירים את הוריהם של תלמידי הישיבה לימים של ענקי הרוח והתורה ראשי הישיבות הגר"ד פוברסקי זצ"ל והגר"נ פרצוביץ' זצ"ל. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

בואו לשלומי

ראש מועצת שלומי גבי נעמן, התראיין למגיש תוכנית 'דבר ראשון' באתר כיכר השבת משה מנס, והפתיע עם פניה ישירה ל-15 משפחות חרדיות שברחו מהיישוב מאימת הטילים וטרם שבו לביתם מירושלים. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.