הרב ברוך פרצוביץ הוא בנו של הגאון רבי צבי פרצוביץ', אחד מראשי ישיבת מיר-ברכפלד המפורסמת, ונכדו של ראש ישיבת מיר הגאון רבי נחום פרצוביץ זצ"ל. בחנוכה תשפ"ו (דצמבר 2024) מונה הרב פרצוביץ לכהן כראש מתיבתא (ר"מ) בישיבת נתיבות חיים, מהישיבות המובילות בעולם הישיבות הליטאי בישראל. הישיבה מנוהלת בראשותם של ראשי הישיבה הגאונים רבי ישראל מאיר דרוק ורבי אלעזר מאירוביץ'.

מינויו של הרב פרצוביץ לתפקיד ר"מ בישיבת נתיבות חיים מהווה המשך למסורת משפחתית ארוכת שנים של הוראת תורה והנהגת תלמידים. משפחת פרצוביץ' ידועה בעולם הישיבות כאחת המשפחות המובילות בהוראה ובהנהגה רוחנית, עם מורשת עשירה המשתרעת על פני דורות רבים.

ישיבת נתיבות חיים נחשבת לאחת הישיבות המרכזיות בציבור החרדי בישראל, ומושכת אליה תלמידים מכל רחבי הארץ. הישיבה ידועה ברמתה הגבוהה של לימוד התורה ובגישתה המעמיקה לעיון בגמרא ובראשונים. מינויו של הרב פרצוביץ מחזק את מעמדה של הישיבה ומוסיף לה ממד נוסף של מצוינות בהוראה.

תפקידו של ר"מ בישיבה הוא מהמשרות המרכזיות והחשובות ביותר במוסד לימוד תורני. הר"מ אחראי על הוראת שיעורים מעמיקים לתלמידי הישיבה, על הדרכתם האישית והרוחנית, ועל עיצוב דרכם בלימוד התורה. תפקיד זה דורש ידע עצום בתורה, כישורי הוראה מעולים ויכולת להתחבר לתלמידים ולהנחותם.

המינוי בחנוכה תשפ"ו מצטרף לשורה של מינויים והתפתחויות בעולם הישיבות בתקופה האחרונה, המעידים על חיוניות וצמיחה מתמדת של מוסדות לימוד התורה בישראל. הרב פרצוביץ מצטרף לצוות ההוראה המוערך של ישיבת נתיבות חיים ומביא עמו את המורשת המשפחתית והידע התורני שצבר לאורך השנים.