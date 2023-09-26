דגל התורה מתייאשת מחוק הגיוס: "אין לו כמעט סיכוי" | "האיום" של המפלגות החרדיות על אמיר אוחנה: רק מהקדנציה הבאה | האדמו"ר מקרלין ממליץ לאברכים צעירים: סמארטפון הוא לא חובה | שושלת ראשי הישיבות מהדור הקודם לא עוצרת: אלו המינויים ב'נתיבות חיים' | ראש מועצת שלומי בקריאה למשפחות החרדיות שנטשו: שובו לגליל (מעייריב)
מפת עולם הישיבות של אלול תשפ"ג - הולכת להשתנות: לאחר חשיפת 'כיכר השבת' על שתי ישיבות חדשות שייפתחו, כעת נחשף לראשונה על עוד שתי ישיבות חדשות | בראשות אחת מהישיבות גדולות שייפתחו יעמוד ראש ישיבה שעמד בראשות אחת הישיבות הטובות בירושלים - והיא נסגרה | כל הפרטים (עולם הישיבות)