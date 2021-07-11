לאחר שלושה ימים בהם התקיימו חיפושים נרחבים אחריו, אמש (שני) נלכד שושן ברבי החשוד בביצוע תאונת הפגע וברח בנתניה בסוף השבוע האחרון, בה נהרגו 3 בני אדם. ברבי, נעצר הערב על-ידי כוחות משטרת מרחב שרון באיזור התעשיה בנתניה. ברבי נתפס כשהוא מסתתר במחסן גרוטאות.
תאונה קשה בכביש 38: רכב פרטי התנגש במשאית שהובילה בקבוקי שתיה. צבי גד, חובש 'איחוד הצלה - בית שמש' שטיפל בנהג סיפר: "הגענו לזירה וראינו רכב שככל-הנראה נהגו איבד שליטה והתנגש במשאית שתייה שהייתה בנתיב הנגדי. הנהג שהיה בהכרה נלכד ברכבו ולא הצליח לצאת מהרכב"
על רקע גל הצתות בשכונות החרדיות בירושלים, מבשר אתמול יוסי דייטש, סגן ראש העיר: נלכד המצית הסדרתי ● "קיבלתי עשרות פניות מתושבי ירושלים, הם סיפרו לי על הפחד בעקבות ההצתות", אומר יוסי דייטש ל"כיכר השבת". "עכשיו, המצית נלכד" ● דיווח: החשוד הוא נער בן 15 (אקטואליה)