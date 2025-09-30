כיכר השבת
"פעלו לחלצו"

דרמה בעיר החרדית: ילד נלכד בתוך פח אשפה - כך הוא חולץ

ילד חרדי נלכד בצורה מסוכנת בתוך פח אשפה בגן שעשועים בעיר ביתר עילית, לוחמי האש פעלו לחילוצו | "הבנו כי הילד במצוקה ופעלנו במהירות האפשרית תוך הפעלת ציוד חילוץ יעודי" (מוניציפלי) 

הפח בה נתקע הילד (צילום: כבאות והצלה)

רגע לפני יום כיפור, לוחמי האש פעלו היום (שלישי) לחילוץ ילד אשר נתקע במהלך משחק ילדים, בתוך פח אשפה בגן שעשועים ברחוב חב"ד בעיר החרדית ביתר עילית.

הצוות החילוץ שהגיע למקום זיהה את הילד כשהוא לכוד בתוך הפח, בצורה מסוכנת ואין ביכולתו לבצע שום תנועה על מנת להיחלץ.

מייד לאחר הגעתם של הלוחמים למקום, הם החלו בפעולות לניסור הפח, תוך שהם מרגיעים את הילד ובני משפחתו וכל זאת בזהירות רבה בעקבות אופי החילוץ.

רס"ל אור אלחרר מפקד הצוות במקום אמר לאחר חילוץ הילד: "עם ההגעה למקום הובילו אותנו במהירות לתוך גן השעשועים, הבנו כי הילד במצוקה ופעלנו במהירות האפשרית תוך הפעלת ציוד חילוץ ייעודי עד לחילוצו של הילד והעברתו אל גורמי הרפואה".

