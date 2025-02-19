עד כמה חשובים המוצבים בהם צה"ל נשאר בלבנון | למה החיזבאללה לא מאיים על ישראל בעקבות המצב ואת מי הוא כן מזהיר | המציאות הכלכלית בה הוא נמצא וכיצד ישראל מצליחה לעצור גם את הברחת המזומן | מה צופן לנו העתיד בדגש על הלווית נסראללה (בארץ)
בעוד חלק מכוחות צה"ל נסוגים מרצועת עזה, הירי לעבר ערי ישראל נמשך. בשעה האחרונה: מטחים לעבר אזור גוש דן, השפלה ובאר שבע. מערכת "כיפת ברזל" יירטה לפחות רקטה אחת. לא דווח על נפגעים או על נזק. במקביל, הירי לעבר עוטף עזה נמשך כל העת. נזק קל נגרם למבנה (צבא)
על רקע העובדה כי ביממה הקרובה עתיד צה"ל להשלים את הפעולה כנגד מנהרות הטרור, החלו חלק מהכוחות לסגת מרצועת עזה. צה"ל ימשיך להחזיק בנקודות שונות ברצועה. בשעה 21:00: הצהרה של ראש הממשלה נתניהו (חדשות, צבא וביטחון)