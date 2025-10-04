אחרי שחמאס הודיע בשבת קודש, כי הוא מוכן לקבל את התוכנית של טראמפ, ראש הממשלה הורה להפסיק את הפעילות ברצועה, בתדרוך שאינו רשמי, הסביר גורם בכיר מה עומד מאחורי ההחלטה.

הגואם המדיני מסר: "הפסקת הפעילות ההתקפית של צה"ל ברצועה נועדה לאפשר לחמאס להתחיל בהתארגנות לשחרור החטופים".

לדברי אותו גורם: "אין מדובר בהפסקת האש הרשמית שעם החלתה על חמאס להשיב בתוך שלושה ימים את החטופים. אין מדובר בהתחלת נסיגה, אם כי יתכן שיהיו שיפורים טקטיים למטרת הגנה על חיילינו".

לסיום הוא כתב ושיגר איום ברור: "אנחנו בוחנים כל העת את המתרחש בשטח ולא נאפשר לארגוני הטרור לנסות לנצל את ההזדמנות ולבצע פיגוע של הרגע האחרון, או לחזק את אחיזתו בשטח. המו"מ שיפתח מחר, יראה כבר בהתחלה אם חמאס שוב מבלף או שהוא הבין כי אין לו ברירה אלא לקבל את תכנית טראמפ".

כזכור מוקדם יותר דווח, כי הנשיא טראמפ כתב אחרי שחמאס העביר את התשובה: "בהתבסס על ההצהרה שפרסמה חמאס, אני מאמין שהם מוכנים לשלום מתמשך. ישראל חייבת להפסיק מיד את ההפצצות בעזה, כדי שנוכל להוציא את בני הערובה בבטחה ובמהירות! כרגע זה מסוכן מדי לעשות זאת. אנחנו כבר נמצאים בדיונים על פרטי ההסדר. זה לא נוגע רק לעזה, אלא לשלום המיוחל זה זמן רב במזרח התיכון".

לשכת ראש הממשלה מסרה מיד לאחר מכן: "לאור תגובת חמאס, ישראל נערכת ליישום מיידי של השלב הראשון של תוכנית טראמפ לשחרור מיידי של כל החטופים. נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הנשיא וצוותו כדי לסיים את המלחמה בהתאם לעקרונות שהציבה ישראל שתואמים את חזון הנשיא טראמפ".