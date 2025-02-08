במסגרת הפעימה הנוכחית של עסקת החטופים הלילה (שבת) צפויים כוחות צה"ל לסגת מהמוצבים האחרונים בציר נצרים | מעתה ואילך לא יישארו לצה"ל כוחות בצפון הרצועה - מלבד כוחות אוגדה 162, שהשלימו במקביל את פריסתם באזור החיץ ליד הגבול | מלבד אזור החיץ יישארו כוחות רק בציר פילדלפי שבדרום הרצועה (צבא)
במסגרת ההיערכות לעסקה קרובה, הערב (שלישי) דווח כי בפיקוד הדרום החלו ביממה האחרונה להיערך לנסיגה הדרגתית של הכוחות מהרצועה, עוד טרם התקבלה הנחייה מהדרג המדיני | בנוסף, צה"ל נערך לפריסה מחדש סביב הרצועה (חדשות, צבא)
'מבצע קדש' – 'מלחמת סיני' בשנת תשי"ז (1956), הסתיים בניצחון ישראלי ובמסגרתו נכבשו רצועת עזה וסיני, אלא שבלחץ ארה"ב וברית המועצות ישראל נדרשה לסגת משטחים אלו | ההחלטה על הנסיגה הסעירה את החברה הישראלית שיצאה למאבק, נגד ההחלטה (היסטוריה)