נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם בחשבונו ברשת Truth Social שבבעלותו פוסט נוסף בו הוא מתייחס למשא ומתן לשחרור חטופים וסיום מלחמה בעזה. לפוסט הוא צירף מפה, וכתב: "בתום המגעים, ישראל הסכימה לסגת לקו ההתחלתי, אותו הראנו ושיתפנו עם חמאס".

הוא הוסיף כי "ברגע שחמאס יאשר, הפסקת האש תהיה מיד אפקטיבית, שחרור החטופים יחל ואנחנו נייצר את התנאים לשלב הבא של הנסיגה - זה יביא אותנו לסיום הקטסטרופה בת 3,000 השנים".

המפה שחשף נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחשבונו ברשת Truth Social דומה לקו הנסיגה הראשוני ששורטט גם במפה שכבר פורסמה כחלק מתוכנית 20 הנקודות של הנשיא בשבוע שעבר, אבל היא מפורטת יותר.

במפה החדשה נראה בבירור שרפיח נשארת תחת שליטה ישראלית - וכמובן גם ציר פילדלפי. בצפון הרצועה, במפה נכללת בית חאנון באופן מפורש בשטח שיישאר בשליטה ישראלית.

כזכור, מוקדם יותר אמר ראש הממשלה נתניהו בהצהרה מצולמת כי "אנחנו לקראת הישג גדול". נתניהו הוסיף: "מקווה שאוכל לבשר לכם על שחרור כל חטופינו ובפעימה אחת". לדבריו, "הנחיתי את צוות המו"מ לצאת למצרים כדי לסגור את הפרטים הטכניים. הכוונה היא לתחום את המו"מ לימים בודדים".