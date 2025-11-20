גם יומו הגיע: חוסל המחבל שהחזיק בחטופים נמרוד כהן ודוד קוניו

רגע החיסול המרהיב ( צילום: דובר צה"ל )

פאדי אבו מוצטפא, מחבל נתעב ששימש כאחראי מנהור גדודי בחטיבת חאן יונס של ארגון הטרור חמאס בעזה, חוסל אתמול ברצועה על ידי צה"ל. כך הותר הערב (חמישי) לפרסום.

מוצטפא לקח חלק בהחזקה של חטופים ישראלים בשבי ובהם בין היתר נמרוד כהן, דוד קוניו וחטופים נוספים. בתקיפה חוסל גם המחבל עבדאללה אבו שמאלה, ראש המערך הימי של חמאס בעזה, מחבל בכיר בארגון הטרור שפיקד על המערך הימי במספר תפקידים לאורך השנים. אבו שמאלה היה מעורב בניסיון החדירה של המערך הימי למוצב זיקים במהלך מבצע "צוק איתן" ולקח חלק בהכשרת המערך ותכנון הפשיטה הימית בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. כמו כן, שמאלה קידם מתווי טרור רבים במהלך המלחמה נגד כוחות צה"ל, בדגש על מטרות ימיות. כך מסר דובר צה"ל.

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

התקיפה התבצעה כאמור אתמול, יום רביעי, על ידי חיל האוויר של צה"ל, בהובלת פיקוד הדרום ובהכוונת שב״כ, אמ״ן וחה"י. התקיפה בוצעה בעקבות הפרת הסכם הפרת האש על ידי חמאס.

התקיפה החלה לאחר שמחבלים הפרו את הפסקת האש ופתחו בירי לעבר כוחות צה"ל ששהו מעבר לקו הצהוב. בכלי תקשורת פלסטינים דווח כי אתמול חוסלו ונפצעו לפחות 18 איש.

דובר צה"ל מסר אמש: "מחבלים ביצעו ירי לעבר המרחב בו פועלים כוחות צה"ל בחאן יונס - דבר המהווה הפרה של הסכם הפסקת האש. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לכך, צה"ל בהובלת פיקוד הדרום, בהכוונת שב"כ ובאמצעות חיל האוויר החל לתקוף מטרות של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה".

בתוך כך, הירי מצד מחבלי החמאס בעזה נמשך. גם היום, יום חמישי, חצו שני מחבלים את הקו הצהוב והתקרבו לעבר כוחות צה"ל באופן מאיים. בשלב זה ירי נפתח לעברם ו"זוהתה פגיעה".