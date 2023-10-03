כוחה של אומנות נאיבית ויצירה יהודית | בראיון חג מיוחד לוקח אותנו האמן החסידי יחיאל אופנר אל רגעי האפילה בקיבוצים בעוטף עזה ואל הקתרזיס שטלטל את בני משפחות הנרצחים | האם כל אחד יכול לצייר והציורים שריגשו בתערוכות אומנות מופלאות (זמן אומנותינו)
אמני מחאה חרדים וגלריות ליצירה יהודית • הקנסות שחוטף האומן שמצייר את שוק מחנה יהודה • הצעד המפתיע של מובילי תנועת התשובה • למה נעלם איש הגרפיטי מקרית ספר ומה התנאי שלו לראיון • על הומור חתרני ומסרים נוקבים בפרק 2 בסדרת האומנות
והשבוע במדברות בכיכר לפרשת דברים: נעה לאה כהן - על תערוכת קומיקס מגניבה לכל המשפחה בימי בין הזמנים בגלרית המקלט | אפרת פינקל - העיתונאית, על רווקות מאוחרת ומה שלא נהוג לומר | נחמה בריסקמן - מכינה קציצות טונה לתשעת הימים | פרשת השבוע ועוד • בהגשת אסתי גרינברג • כיכר הסכתים
"זמן אומנותינו", תוכנית מיוחדת באולפני 'כיכר השבת' לכבוד חג הסוכות; משה מנס מארח אנשי אומנות חרדים לשיחה על יצירה, אומנות וחרדיות | בתוכנית השניה: מוישי קופמן - אמן חרדי צעיר שמתפרנס מציורי קיר | מה היא אומנות? האם להשתמש במקרן או שבלונות זו התגנבות? איך הופכים את הפקשוש - ליצירה ומה ההבדל בין ציור קיר לגרפיטי? • צפו בריאיון (אולפן)