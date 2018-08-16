רוע או טיפשות? לאחר שניתקלה באם וביתה שצחקו על בנה הסובל מבעיה רפואית, פרסמה רותי גאון פוסט נוגע ללב אשר בסיומו היא פונה לאם הפוגעת במלים חודרות: "אני בוחרת לסלוח לך בזכות הילד שמלמד אותי להיות אדם טוב יותר". הפוסט שגרף אלפי תגובות מרגשות גרר אחריו גל אוהד של גולשים מכל רחבי העולם שפרסמו תמונות שלהם כשעל פניהם נקודות - לאות הזדהות עם ארז * נקודה למחשבה (סיפורי רשת)
הרשת שוב מתגייסת והפעם בסיפור נדיר ויוצא דופן, מתילדה קאהלן נלחמת במחלת עור נדירה היא סבלה מכל מחלת עור אפשרית כיום היא בת 5 שנים, מחלת העור באה לידי ביטוי בנקודות המעטרות את פניה ויש לכך השלכות על מצבה הבריאותי (סיפורי רשת)