"הגופות הופקרו בשמש 48 שעות", מספר מתנדב זק"א שחזר מזירת הטבח בסידני, "פתאום הגיע יהודי מסתורי, פתח לנו את השערים" | מול הביקורת על המשלחת, חושף שמחה גריינמן מה באמת קרה באוסטרליה - האדישות של המשטרה המקומית והמתנדבים שמצאו מה ש-500 שוטרים לא ראו | איך מסבירים לגוי למה כל טיפת דם חשובה והמתנדב הנוצרי שהפתיע (דבר ראשון)
אני חושבת מה היה אילו אובייקט אחד בעולם היה כלי הבילוי שלי ומורה הדרך שלי ומנהל היישומים והבנק והחנייה והמטלות והיומנים והזיכרונות והמידע והחדשות והשעה והטמפרטורה ואלבומי התמונות והמוזיקה והמייל וכל התקשורת האישית והבין אישית והכל בכל מכל...כיצד הייתי מסוגלת להשלים עם אובדנו? כיצד הייתי מסוגלת להשלים עם קיומו?
האחים זאבי וברלה בסך הכל עלו לשיר בחתונה של קרובת משפחה, אולם התיעוד שהגיע לרשת מהביצוע שלהם ל"נשמה", סחף תגובות נלהבות של גולשים שלא התמקדו בצרידות והזיופים הילדותיים, אלא בשירתם ונגינתם הטהורה של השניים. צפו בווידאו (מוזיקה חסידית)
המקובל רבי רפאל רפאלי שנכח ב´מעמד הדיבוק´ מגלה בראיון ל´שעה טובה´ כי היהודי מברזיל עשה עסק כלכלי עם גויה ומאוד הצליח. הגויה, משום מה, כעסה מאוד, וכנקמה על כך פנתה ל´מכשפה´ שבאמצעות כוחות הטומאה גרמה שהנשמה שהסתובבה 2,200 שנה בעולם, תיכנס לגופו. לפני כולם: הראיון המלא (חרדים)