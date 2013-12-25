אנחנו נמצאים בישורת האחרונה של השנה. עבור רוב האנשים דצמבר הוא חודש של חורף, חנוכה וסיכומי שנה. אבל עבורנו, בעלי העסקים, דצמבר הוא זמן טוב להקטין הוצאות.אבל רגע לפני שאתם רצים לקנות מחשב נייד חדשאו מחדשים את מלאי הציוד המשרדי – בואו נבין רגע את ההיגיון הכלכלי מאחורי זה
"מכתב בקליק" - השירות שיחסוך לכם את ההתעסקות בהדפסה ומשלוח של מכתבים •
דפוס בארי, בית הדפוס הוותיק בישראל, בשירות חדש, שחוסך לכם
את פרוצדורת כתיבת המכתבים במשרדכם וההליכה המיותרת לדואר – בקליק אחד עם מדפסת וירטואלית, המאפשרת לשלוח מכתבים היישר מהמחשב במשרד (עסקים)
שנת המס 2010 עומדת לפני סיומה, מה מותר ומה מומלץ לעשות רגע לפני סיום השנה כדי לנצל את מלוא הטבות המס * הקדמת הוצאות, דחיית הכנסות, החזרי מס לשכירים, ניכויים, זיכויים וכל השאר * תכנון מס נכון מטרתו להקטין את תשלומי המס בדרך חוקית ולגיטימית. מדריך חובה