אנחנו נמצאים בישורת האחרונה של השנה. עבור רוב האנשים דצמבר הוא חודש של חורף, חנוכה וסיכומי שנה. אבל עבורנו, בעלי העסקים, דצמבר הוא זמן טוב להקטין הוצאות.

אבל רגע לפני שאתם רצים לקנות מחשב נייד חדש או מחדשים את מלאי הציוד המשרדי – בואו נבין רגע את ההיגיון הכלכלי מאחורי זה, ואיך זה באמת משפיע לכם על הכיס (בין אם אתם עוסק פטור ובין אם אתם בעל עסק מורשה ).

איך זה עובד?

רשויות המס (מס הכנסה וביטוח לאומי) לא ממסות אתכם על ה"הכנסות" שלכם, אלא על ה"רווח".

הנוסחה פשוטה:

הכנסות - הוצאות = רווח

כשאתם מייצרים הוצאה מוכרת לעסק בסוף השנה, אתם מקטינים את הרווח השנתי שלכם "על הנייר".

רווח קטן יותר = פחות מס לשלם.

למעשה, המדינה משתתפת איתכם במימון ההוצאה הזו. במקום לשלם את הכסף הזה כמיסים למדינה, אתם משתמשים בו כדי לשדרג את העסק שלכם. זה מה שנקרא "מגן מס".

ההבדל הקטן (אך החשוב) בין עוסק פטור למורשה

כאן הרבה בעלי עסקים מתבלבלים. האם לבעל עסק פטור בכלל משתלם "להעמיס הוצאות" אם הוא לא מקבל החזרי מע"מ? התשובה היא חד משמעית כן, אבל החישוב מעט שונה:

1. עבור עוסק מורשה

כשאתם קונים מחשב ב-4,000 ₪ + מע"מ (סה"כ 4,720 ₪):

המע"מ (720 ₪): חוזר אליכם בחזרה ב-15 לחודש הבא (קיזוז מע"מ תשומות).

הסכום נטו (4,000 ₪): נרשם כהוצאה ומקטין את הרווח החייב במס הכנסה וביטוח לאומי.

השורה התחתונה: אתם נהנים מכל העולמות – גם החזר מע"מ וגם הקטנת נטל המס.

2. עבור עוסק פטור

כשאתם קונים את אותו מחשב ב-4,720 ₪:

אתם לא מקבלים את המע"מ בחזרה (כי אתם לא גובים מע"מ ולא מתקזזים עליו).

אבל (וזה אבל גדול): כל הסכום כולל המע"מ (4,720 ₪) נחשב לכם כהוצאה מוכרת!

המשמעות: הרווח שלכם יקטן בסכום גבוה יותר (4,720 ולא 4,000), מה שיפחית משמעותית את התשלום למס הכנסה וביטוח לאומי. אז נכון, אין החזר מע"מ לחשבון הבנק, אבל יש חיסכון אדיר במיסים השנתיים כי ההוצאה המוכרת שלכם גדולה יותר.

רגע, זהירות: מלכודת הפחת

חשוב לשים לב: לא כל הוצאה נרשמת במלואה באותה שנה.

אם תקנו ציוד מתכלה (דפים, דיו, ציוד משרדי שוטף) – ההוצאה תוכר במלואה השנה.

אולם, אם תקנו "רכוש קבוע" (מחשב יקר, ריהוט, מכונות) – מס הכנסה בדרך כלל דורש לפרוס את ההוצאה על פני כמה שנים (זה נקרא "פחת").

טיפ: לציוד בעלות נמוכה יחסית יש לעיתים אפשרות להכרה מיידית – שווה לבדוק עם רואה החשבון שלכם.

כלל הזהב לקניות סוף שנה

אל תקנו דברים שאתם לא צריכים רק כדי להפחית את שיעור המס שלכם על הנייר.

אם אתם קונים משהו ב-1,000 ש"ח רק כדי לחסוך 300 ש"ח מיסים – עדיין יצאו לכם 700 ש"ח מהכיס נטו. זה לא חיסכון, זה בזבוז.

אז מתי כן קונים?

אם תכננתם לשדרג את המחשב בינואר, או שאתם יודעים שתצטרכו סטוק של ציוד משרדי לרבעון הבא – תקדימו את הרכישה לעכשיו. כך תיהנו מהציוד כבר עכשיו, ותשלמו פחות מס על שנת 2025.