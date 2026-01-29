שיגור רקטות ( צילום: חשבון הטוויטר הרשמי של צבא הרפובליקה של קוריאה (הדרומית) )

בזמן שאירופה עוצרת את נשימתה מול המתיחות הגוברת בגבולותיה, נורווגיה מבצעת מהלך שחמט אסטרטגי שמהדהד בכל היבשת. ביום שישי הקרוב, בטקס רשמי באוסלו, תיחתם עסקת הענק שתעביר לידי הצבא הנורדי את "מפלצת הרקטות" הקוריאנית – מערכת ה-K239 Chunmoo. לא מדובר רק ברכש צבאי, אלא בהקמת "חומת אש" טכנולוגית בשווי של כמעט 2 מיליארד דולר, שנועדה להבטיח שאף אויב לא יעז לחצות את הקו האדום בצפון.

הדיוק הקטלני של ה-Chunmoo

בלב ההסכם עומדת אחת ממערכות הרקטות הרב-קניות המתקדמות בעולם. ה-Chunmoo, מתוצרת ענקית הטכנולוגיה Hanwha Aerospace, מספקת יכולת תקיפה מדויקת לטווחים ארוכים במיוחד, מה שהופך אותה לנשק שובר שוויון בזירה האירופית. "הצורך הפך לדחוף", מציינים גורמים בתעשייה הביטחונית, "השינוי במאזן הכוחות האזורי לא השאיר לנורווגיה ברירה אלא להצטייד בטכנולוגיה האגרסיבית ביותר שיש לשוק להציע".

שותפות גורל: קוריאה-נורווגיה

החשיבות המדינית של המהלך כה גבוהה, שראש הסגל הנשיאותי של דרום קוריאה, קאנג הון-סיק, הגיע במיוחד לאזור כדי לחתום על ההסכם מול סוכנות הרכש הנורווגית (NDMA). על פי דיווחים בסוכנות הידיעות Yonhap, העסקה כוללת סעיף "רכש גומלין" דרמטי: כל דולר שיושקע בנשק הקוריאני יחזור למשק הנורווגי בדמות העברת טכנולוגיה סודית ושיתופי פעולה עם חברות מקומיות.

ההשתלטות האסייתית על אירופה

נורווגיה היא לא היחידה. ההישג של Hanwha מצטרף לשרשרת הצלחות קודמות, הכוללות את אספקת תותחי ה-K9 Vidar האימתניים. המעבר של מדינות נאט"ו להסתמכות על טכנולוגיה מדרום קוריאה מסמן את קריסת ההגמוניה הישנה: הקוריאנים מציעים היום משלוחים מהירים, חדשנות פורצת דרך ועמידה בסטנדרטים המבצעיים הקשוחים ביותר בעולם.