האם מדובר בפסטה? או שמא בכלל סלט? ובכן, אתם לא צריכים להחליט. לסלט הפסטה-קפרזה הזה יש את כל הטעמים האהובים של האנטיפסטו האיטלקי (עגבניות עסיסיות, גבינת שמנת, בזיליקום טרי וחומץ בלסמי עז), בתוספת של פחמימה, שתמיד תמיד משדרגת
והשבוע, ב"מבשלות בריא", מנת פחמימה שהיא בעצם סלט, שניתן לצרוך אותה כשהיא קרה או חמה - לפי טעמכם: פסטה קצרה, ירקות קלויים היטב ורוטב רענן. אם ממש תרצו להתפנק, פזרו מעל גבינה מלוחה והרי לכם ארוחת ערב משביעה וטעימה
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו יוצרת מנה מנחמת ומשביעה, אך לא כבדה, כזו שמתאימה לימי חמסין שגרתיים או לסעודה שלישית: פסטה עם שלל ירקות, גבינה מלוחה (ניתן להוסיף גם טונה / תירס / פלפל חריף) ורוטב שעושה קסמים ומאחד את כל אלו יחדיו
סלט חסה פריך וקריר או סלט פסטה מוקרם? אתם לא צריכים לבחור. סלט הקיסר והפסטה הזה מגלם בתוכו את כל הטוב שיש לשתי המנות להציע וכולל טריק סודי לקבלת הרוטב הכי חלק שאפשר (רמז: אבוקדו). טיפ למנשנשים: הרוטב עובד יפה על ירקות ופסטה פריכים, אך גם כמטבל לבייגלה, פיתות ועוד
סלט גדול, עסיסי וטעים שמורכב מפסטה, טונה וירקות ופשוט כיף לאכול - מגישים כתוספת או כארוחה בפני עצמה. מתכון לסלט פסטה קרה עם טונה וירקות. יש לכם רעיונות לרכיבים נוספים שיתאימו לסלט? כתבו לנו בתגובות