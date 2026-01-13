הפרקליטות הייתה בטוחה בתיק של עו"ד רונאל פישר, אך היום - עשר שנים לאחר שהתחיל המשפט, בית המשפט גזר עליו תשעה חודשי שירות בלבד וסעיף השוחד הוסר | עורך דינו אלי פרי: "גרמו לו לעינוי דין שאין לתאר. היום הבלון הזה התפוצץ" (משפט)
על פי עדותו של הקצין ערן מלכה, עו"ד רונאל פישר ניסה 'לעקוץ' את עו"ד יעקב וינרוט. לאחר שהבין מהשופט גלעד נויטל כי וינרוט עומד להיות מזוכה במשפט, הוא הציע לוינרוט 'להוציא אותו זכאי' בתמורה למאות אלפי דולרים (חדשות, משפט)
היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין הורה למשטרה לחקור את התנהלותה של עו"ד רות דוד בתפקידה כפרקליטת מחוז תל אביב בחשד לעבירות בתחום טוהר המידות. עד כה לא עלו ממצאים המבססים חשדות להטיות בטיפול בתיקים על ידי עורכת הדין רות דוד בתפקידה כפרקליטת מחוז תל אביב (אקטואליה, משפט)
בכיר המשטרה לשעבר שנחקר בפרשת רונאל פישר בחשד לקבלת טובות הנאה הוא ניצב בדימוס ברונו שטיין שפרש לפני מספר חודשים משירות במשטרה •
ביומיים האחרונים נחקר שטיין במשך שעות ארוכות במחלקה לחקירות שוטרים • מי שהפליל את שטיין הוא רב פקד ערן מלכה שחתם על הסדר עד מדינה (בארץ)
הניצב לשעבר במשטרה החשוד במעורבות בפרשת רונאל פישר שוחרר למעצר בית של שלושה ימים • על שחרורו הוחלט במהלך הלילה, לאחר שעות של חקירה • הניצב בדימוס חשוד בקבלת שוחד ובעבירות של טוהר המידות, כאשר את החשדות נגדו ביסס עד המדינה בפרשה רב-פקד ערן מלכה (ארץ)
המחלקה לחקירות שוטרים הודיעה כי בכוונתה לדרוש בין שבע לתשע שנות מאסר לערן מלכה - קצין המשטרה לשעבר שחתם על הסכם עד מדינה בפרשת רונאל פישר. בעקבות המידע שמסר, נחקר ניצב בדימוס שפרש לפני מספר חודשים לאחר שתועד מתרועע עם דמות בולטת בפרשה. שמו נאסר לפרסום (חדשות)
הקצין הבכיר ערן מלכה המעורב ב"פרשת רונאל פישר", בדרך להפוך לעד מדינה. על פי ההסכם המתגבש, עליו מתנהל מו"מ בין פרקליטיו לנציגי מח"ש, מלכה ימסור מידע מפליל על שלושה ניצבים במשטרה, שניים שעדיין מכהנים בתפקיד ואחד שפרש. מלכה הוצא ממעצר בכדי להתייעץ עם פרקליטו (ארץ)