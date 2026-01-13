בתום סאגה משפטית ארוכה שנמשכה למעלה מעשר שנים, כנגד עורך הדין רונאל פישר, שנאשם בין היתר במתן שוחד, שיבוש הליכי משפט ולקיחת דבר במרמה, בית המשפט גזר עליו תשעה חודשי שירות בלבד וסעיף השוחד הוסר.

גזר הדין הגיע לאחר לא פחות מ-428 דיונים תחת האשמה חמורה לפיה פישר ניצל קשרים עם המשטרה כדי לגבות כסף מהלקוחות שלו, אישומים שהעונש עליהם הוא שנות מאסר בפועל.

התיק המדובר טלטל את קהיליית המשפט בישראל שנים רבות, וחלק מהמעורבים בו כבר ישבו במאסר בפועל. אלא שפישר עצמו ששכר את שירותי עורך הדין אלי פרי ממשרד עורכי הדין חדד-רוט, נחלץ עם גזר דין מגוחך של תשע חודשי שירות, במה שמוגדר אצל המעורבים בפרשה ככמעט זיכוי מוחלט.

זו דרמה משפטית חסרת תקדים, אחרי שכלל הערכות המוקדמות דיברו על שנות מאסר בפועל, ועל אישומים קשים כנגד פישר.

יצוין כי עו"ד פרי ייצג בתחילת הדרך את פישר כחלק מהסנגוריה הציבורית, ונשאר בתיק לבד גם אחרי שכל האחרים פרשו לאורך הדרך הקשה והמורכבת. בהמשך הפך פרי לעורך דין מבוקש המייצג בכירים במשק וטייקוני נדל"ן בישראל.

בימים אלו מייצג עורך הדין פרי גם את דוברו של ראש הממשלה עומר מנצור בפרשה אחרת שמסעירה את הפוליטיקה הישראלית. פרי נחשב לכוכב עולה בתחום המשפט והוא יחד עם עמית חדד, מסרו בתגובה: “במשך 11 שנים סיפרו לנו שזו ‘פרשת השחיתות הגדולה בתולדות המדינה’. הרעידו את אמות הסיפים, שפכו את דמו של רונאל פישר וגרמו לו לעינוי דין שאין לתאר. היום הבלון הזה התפוצץ".