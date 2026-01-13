הפרקליטות הייתה בטוחה בתיק של עו"ד רונאל פישר, אך היום - עשר שנים לאחר שהתחיל המשפט, בית המשפט גזר עליו תשעה חודשי שירות בלבד וסעיף השוחד הוסר | עורך דינו אלי פרי: "גרמו לו לעינוי דין שאין לתאר. היום הבלון הזה התפוצץ" (משפט)
משטרת ישראל נמצאת בתקופה האחרונה בטלטלה מתמשכת, שהגיעה לשיא חדש עם הודעת הפרישה של מפקד מחוז ירושלים יוסי פריינטי, שהפך לניצב הרביעי שפורש משורות המשטרה בתוך שנתיים. השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ' מבהיר כי הפרישה לא תביא לזירוז ההחלטה על זהות המפכ"ל הבא (בארץ)
סוף למפלגת העבודה? יושב ראש התנועה, אהוד ברק פורש מן המפלגה עם ארבעה חברים ומקים תנועה חדשה. "המוטו שלה יהיה ´מה שטוב ונכון למדינת ישראל´. שרון עשה את זה, בן גוריון עשה את זה, גם פרס עשה את זה", אמר אהוד ברק במסיבת עיתונאים שכינס הבוקר. זעם במפלגה: "החליטו להרוס הכל" (ארץ)
קהילת "שובו בנים" בראשותו של הגה"צ הרב אליעזר ברלנד חווה לאחרונה טלטלה של ממש. קלטת שהופצה על-ידי אלמונים, חושפת את מה שמתרחש בביתו של הרב, ובעיקר את הדמויות שעושות בו כרצונו. אחרי שהרב הוחתם על "קול קורא" נגד מפיצי הקלטת, הוא נלקח למקום מסתור (חרדים)