מה שואלים ואיך מתייחסים למבוגר או צעיר במצוקה? | מה ואיך שואלים או אומרים ולאלו סימני אזהרה חייבים לשים לב | והעזרה הראשונה שכל אחד מאיתנו יכול לתת | בעקבות המקרים הקשים שאירעו במגזר, התארח באולפן ראש היחידה למניעת התאבדות במשרד הבריאות לראיון מקיף (בריאות הנפש)
איך זה להיות החרדי הראשון בתפקיד הרגיש ואיזה מקרה הסתיים בטוב בזכות שהוא 'מדבר את השפה' של אנשי הקהילה? | החמ"ל הנפשי שהוא פתח לשוטרים שלחמו בדרום ו-11 הדקות שבהן פעם ראשונה התייחסו לשוטר שנלחם | וגם: מדוע מפקד התחנה מגיע בעצמו לבתי הרבנים? (מגזין כיכר)
"אוף אמא, הוא שוב גנב לי", "היא נוגעת בחפצים שאינם שלה", "אם נעלם ממתק בבית, בטח אמצא את העטיפה מתחת למיטה שלו", "רושמת במכולת בלי רשות", "נעלמים בבית כספים". תופעות מעין אלו מתרחשות בהרבה מאוד בתים ומטרידות את כולם. איך לשנות גישה ולעבור מאכיפה למניעה? עו"ס חיים דיין משיב (דעות, חינוך ילדים)
פיגוע הירי הנורא בשכונת נווה יעקב הציף פחדים וטראומות אצל לא מעט ילדים ונערים | איך אנחנו כהורים אמורים להתמודד עם הפחד? מה לספר לילדים ומה לא? והאם בכלל כדאי לדבר על זה? | שיחה עם עובד סוציאלי שתעשה לכם סדר (הורים)