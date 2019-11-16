מדובר בחוק תקדימי שלראשונה אינו מגביל את השלטונות בלבד אלא נוגע לפרט של כל אזרח ואוסר עליו למעשה כל יצירת קשר מכל סוג שהוא עם מישהו מישראל • דו"ח פנימי בארגון מצביע על סכנת אובדן הקשר עם יהודים תוך כדי פירוט שמי שלהם • ביד לאחים עמלים על דרכים אלטרנטיביות שלא יעמידו בסכנה את אותם יהודים אך בד בבד יוודאו כי קשר ההצלה שלהם יימשך (חרדים)
עם שפם משוח בווקס, בגדי מעצבים וזקנים אופנתיים נראים חבורת ההיפסטרים כאילו נלקחו היישר מקמפיין אופנה שצולם ברחובות ברוקלין או שורדיץ'. אבל האמת מאחורי התמונות רחוקה משם כרחוק מזרח ממערב • הכירו את ההיפסטרים של עירק (סטייל ואופנה)