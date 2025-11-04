נערכים לעימות עם ישראל? זהו המהלך החדש של האיראנים

לקראת סבב נוסף? איראן החלה לאחרונה לחמש את המיליציות השיעיות בעיראק, מחשש של עימות נוסף עם ישראל, כך פורסם הבוקר (שלישי) ב'כאן חדשות'.

על פי הפרסום של העיתונאי רועי קייס, גורמים עיראקים המכירים את הפרטים טוענים כי לאחר המכות הכואבות שחטפה איראן במהלך סבב הלחימה האחרון, ובשל קריסת הציר הפרו איראני בלבנון, סוריה ועזה - באיראן מנסים כעת ללכת על מודל אחר.

הפעם האיראנים רוצים לבוא מוכנים לקראת סבב נוסף שיתכן ויתרחש עם ישראל, והם מחמשים באמצעי לחימה את השכנים ממערב, בעיראק, בדגש על העברת אמל"ח מתקדם למדינה.

לפני מספר ימים נשיא איראן מסעוד פזשכיאן קיים ביקור במתקני הגרעין באיראן, שם הוא הבהיר, כי איראן לא מתכוונת להיכנע בנושא הגרעין.

במהלך הסיור אמר הנשיא האיראני: "אנחנו נבנה מחדש את מתקני הגרעין שלנו - ונדאג שהם יהיו חזקים יותר".

"הידע", הסביר הנשיא האיראני: "חונה בכל מקרה אצל המדענים שלנו, ואם אתם חושבים שמבנים הרוסים יחסמו אותנו, אז אני מודיע שזו לא תהיה הבעיה שלנו".

כדי למנוע ביקורת עולמית רחבה, הנשיא האיראני הוסיף ואמר: "הרחבת התעשייה הגרעינית נועדה לשרת את עמנו ולשפר את הרווחה הלאומית, לא כדי לייצר נשק גרעיני".