רכבת אווירית של מטוסי קרב לירדן, נחיתה לילית של מפקד סנטקום ומרחץ דמים חסר תקדים ברחובות איראן. בזמן שטהראן מציבה אולטימטום אחרון למפגינים, צבא ארה"ב פורס כוחות ומאותת: עידן האייתוללות לקרוב לסיום. כל הפרטים על הדרמה המודיעינית והמבצעית (העולם הערבי)
על רקע החשש ממהומות מול שגרירות ישראל בעמאן, התקשר כתב רדיו 'קול חי' אסף גיבור לחוסין זועבי תושב עמאן, ובערבית שוטפת ראיין אותו. "אנחנו לא מבינים למה בישראל עושים כותרות מההפגנות האלו. אתם מראים את התמונות בירדן כאילו מדובר במשהו רע. זוהי דמוקרטיה כל אחד אומר ומבטא את נקודת המבט שלו", אמר זועבי (מדיני)