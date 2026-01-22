נחיתה בעמאן, אולטימטום בטהראן: כך ארה"ב נערכת לנפילת המשטר

הצצה למרלו"ג של ארה"ב בישראל ( צילום: פיקוד המרכז (סנטקום) של צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

בעוד האזור כולו עסוק בחזיתות הגלויות, נחיתה אחת לילית בנמל התעופה בעמאן הציתה את נורות האזהרה בקרב גורמי המודיעין. מטוס בואינג C-40 "קליפר" של צבא ארה"ב – מטוס שנועד אך ורק להטסת הדרג הפיקודי והמדיני הבכיר ביותר – השלים טיסה ישירה ממטה פיקוד המרכז (CENTCOM) שבפלורידה היישר ללב המזרח התיכון.

על פי דיווחים זרים, על סיפון המטוס שהה אדמירל בראד קופר, מפקד סנטקום. הגעתו המפתיעה אינה מקרית: היא מתרחשת במקביל לפריסה מאסיבית של מטוסי קרב מסוג F-15 ומטוסי תובלה כבדים בבסיס "מואפק סאלטי" בירדן, המשמש כזרוע האסטרטגית הארוכה של ארה"ב באזור.

איראן על סף פיצוץ: 3,117 הרוגים וספירה לאחור

במרחק כמה מאות קילומטרים משם, המשטר בטהראן מתמודד עם האיום הגדול ביותר על הישרדותו. הטלוויזיה הרשמית באיראן הודתה בנתון מבעית: 3,117 הרוגים מאז פרוץ גל המחאה בסוף דצמבר. למרות הניסיון של המשטר לצבוע את ההרוגים כ"שהידים", הדיווחים מהשטח מדברים על דיכוי ברוטאלי בנשק חם נגד אזרחים שדורשים שינוי פוליטי.

מפקד כוחות הביטחון האיראניים, אחמד רזא רדאן, לא משאיר מקום לספק ומציב אולטימטום של 72 שעות: "הסגירו את עצמכם או שתיחשבו לחיילי האויב". מבחינת טהראן, האשם כבר נמצא – ישראל וארצות הברית הן אלו שעומדות מאחורי הניסיון למוטט את המדינה מבפנים.

הקשר המבצעי: תיאום עם ישראל?

הצטברות הכוחות האמריקניים בירדן והגעת הבכיר מסנטקום מעוררות הערכות כי מדובר ביותר מ"הפגנת נוכחות". השילוב בין מטוס תובלה כבדים (C-17) למטוסי קרב מעיד על מוכנות לכל תרחיש – החל מפינוי בכירים ועד להתערבות צבאית מוגבלת במקרה של קריסת המשטר האיראני או הסלמה מול ישראל.

בירושלים ובוושינגטון שומרים על שתיקה, אך תנועת המטוסים בנתיב טמפה-עמאן מספרת סיפור של היערכות למפץ גדול במזרח התיכון. האם האולטימטום של המשטר בטהראן יביא לדיכוי סופי, או שמא הגעת הכוחות האמריקניים מסמנת את תחילת הסוף של שלטון האייתוללות?